DAKAR, ETAPA 9: Giniel de Villiers vence em dia da Toyota | AutoSport

Giniel de Villiers/Dennis Murphy (Toyota/Toyota Gazoo Racing) venceram a etapa do dia do Dakar (2:23:08s) na frente de Henk Lategan/ Brett Cummings (Toyota/Toyota Gazoo Racing), com mais 9s do que o vencedor, e Nasser Al-Attiyah/Matthieu Baumel (Toyota Gazoo Racing) a 1:04s de De Villiers. Um pódio de etapa completamente Toyota, depois de Nasser Al-Attiyah/Matthieu Baumel terem privado Mattias Ekstrom/Emil Bergkvist (Audi RSQ e-Tron/Team Audi Sport) do segundo pódio consecutivo (2:07s), no final da 9ª etapa que ligou Wadi Ad Dawasir a Wadi Ad Dawasir. Atrás do trio da Toyota e do Audi, Sebastien Loeb/Fabian Lurquin(BRX Hunter/Prodrive Bahrain Raid Xtreme) levaram o Prodrive ao quinto lugar, a 2:11s de De Villiers, o que significa que perdeu mais de um minuto para Al-Attiyah nas contas da geral.

A etapa de Wadi Ad-Dawasir foi iniciada mais tarde do que o previsto, a fim de permitir que os pilotos mais atrasados do dia anterior permanecessem no Dakar. A etapa 9 embora tivesse menos areia que as anteriores, continuou a ser difícil, sobretudo por causa da navegação.

A Toyota começou desde cedo a dominar, com Henk Lategan a assumir a liderança após os primeiros 40 km do dia. Nasser Al-Attiyah e Giniel de Villiers seguiam-no. No entanto, os dois Audi de Stéphane Peterhansel e Mattias Ekström não estavam muito atrás e Sébastien Loeb era quinto. Lategan continuou a liderar a etapa até ao terceiro Waypoint, onde Giniel de Villiers passou para a frente e terminou o dia como o mais rápido.

Nasser Al-Attiyah controlou a etapa, e se foi o sexto a passar pela marca dos 80 km, perdia apenas cerca de 1 minuto para Lategan que liderava na altura e cerca de 30 segundos para Sebastien Loeb.

Até final Loeb perdeu tempo ao mesmo tempo que Al-Attiyah recuperou e terminou a etapa com o terceiro melhor tempo, para além de aumentar em mais de um minutos a liderança da prova. Loeb fica a 39:05’s do líder do Dakar depois da nona etapa. Yazeed Al Rajhi/Michael Orr (Toyota/Overdrive Toyota) continua no terceiro posto da geral, agora com 58:44s de atraso para Al-Attiyah, depois de ter terminado a etapa no 14º posto a 6:35s de De Villiers.

Com a vitória de hoje na etapa De Villiers subiu ao quinto posto da geral (+1:45:01s) e segue atrás de Orlando Terranova/Daniel Oliveras (BRX Hunter/Prodrive Bahrain Raid Xtreme), a 1:36:09s de Al-Attiyah.

Quem perdeu posições no dia de hoje foi Jakub Przygonski/Timo Gottschalk (Mini/X-Raid Orlen Team), que terminou o 30º posto a 19:02s do vencedor e baixou para duas posições na geral, sendo agora 6º, e Vladimir Vasilyev/Oleg Uperenko (BMW/VRT Team), que perdeu uma posição – é agora 7º – depois de terminar em 16º na etapa a 8:40s de De Villiers.

