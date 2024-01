Dakar, Etapa 9: Franco Sport com jornada infeliz no Dakar: “não baixamos os braços” | AutoSport

A equipa Franco Sport viveu ontem uma jornada bastante ingrata no Dakar 2024. Mário Franco, navegado por Daniel Jordão disputaram a nona etapa que hoje ligou Hail a Al Ula rolando sempre no Top 10 do Ranking Challenger, mas o que se vislumbrava poder ser um dia feliz para a equipa, acabou por ser extremamente desanimador.

A dupla Mário Franco/Daniel Jordão foi a 12ª dos veículos Challenger a partir para a etapa e, ao longo de 387 km registou sempre posições a oscilar entre o 8º e 10º lugar, nos diversos waypoints distribuídos ao longo do percurso. Quando faltavam 30 km para o final do setor seletivo de 417, a equipa foi surpreendida por um problema mecânico no Yamaha YXZ 1000R Turbo T3 que a fez perder mais de duas horas, tendo concluído a prova, mas o contratempo condicionou obviamente o resultado: “Um dia uma vez mais muito longo onde, infelizmente, tivemos de fazer mais uns trabalhos de mecânica. Estava tudo a correr bem até à neutralização onde chegámos com parciais muito positivos dentro do Top 10. Arrancamos muito animados e a forçar o andamento, mas tivemos um furo e uns quilómetros mais à frente, a cerca de 30 para o fim, ficámos sem tração traseira. Desanimamos, mas não baixamos os braços e conseguimos fazer a reparação em pista. Perdemos cerca de duas horas e acabamos o setor já de noite. A navegação na parte final era muito complicada”, explica Daniel Jordão sobre o dia agridoce que viveu nesta 46ª edição do Dakar.

A décima e antepenúltima etapa terá um total de 612 km, a compreender um setor seletivo com início e fim em Al Ula com 371 km. A jornada em torno das enormes rochas da região será desafiante. Uma pista de obstáculos dará aos pilotos mais experientes oportunidade de capitalizar para si os erros dos seus adversários.