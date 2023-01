Dakar: Etapa 9 ensombrada por morte de espectador | AutoSport

A etapa de ontem do Dakar ficou ensombrada pelo anúncio da organização da morte de um espectador. Em comunicado, a organização confirmou que “um espectador de origem italiana que estava atrás de uma duna sofreu um acidente”. As causas ainda não foram dadas a conhecer, mas sabe-se que o espectador foi levado de helicóptero para o hospital, infelizmente acabando por falecer durante o transporte.

Sem revelar mais pormenores sobre o acidente, o ASO garantiu que está em curso uma investigação para determinar as circunstâncias da tragédia. Alguns relatos deram conta da possibilidade do espectador ter sido atropelado por um dos camiões em prova durante a passagem do veículo numa das dunas do trajeto da etapa 9, sem qualquer confirmação oficial. No entanto, ainda ontem o piloto Ales Loprais publicou na sua página do Facebook um vídeo em que reconheceu o acidente, afirmando que nunca viu o homem que acabou por falecer devido a um ataque cardíaco, segundo informações do piloto, algumas horas depois do acidente. “Uma vida humana acabou indiretamente por minha culpa, porque estava a conduzir”, afirmou o piloto, visivelmente transtornado. O vídeo publicado pelo piloto checo termina com imagens do acidente, dentro e fora do veículo.

Foto: Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool