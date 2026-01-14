Dakar, Etapa 9: duas equipas lusas no pódio, quatro no top 10

Com o Dakar a aproximar-se do seu final, Portugal tem neste momento quatro equipas no top 10 e duas no pódio.

Depois do abandono de Gonçalo Guerreiro / Maykel Justo (Polaris Rzr Pro R) Portugal perdeu uma dupla que esteve entre os que mais vezes andaram pelo pódio nesta edição da prova, o piloto da Polaris era segundo ao cabo de três etapas e depois de se ter atrasado na etapa quatro, a primeira maratona, estava em recuperação até ao seu acidente.

Neste momento, Vaidotas Zala/Paulo Fiuza/M.Van Grol (Iveco Powerstar) são segundos e embora a 35m12s da frente, ainda podem vencer.

Nos SSV, João Monteiro / Nuno Morais (Brp Can-Am Maverick R) perderam tempo ontem e são terceiros a 1h02m3s da frente, e a 18 minutos do segundo lugar.

Nos Challenger Pedro Goncalves / Hugo Magalhães (Taurus T3 Max) subiram ontem duas posições e estão agora no oitavo lugar da geral, enquanto João Dias / Daniel Jordão (Polaris Rzr Pro R Sport) mantêm-se no top 10, precisamente no décimo lugar dos SSV.

Voltando aos Challenger, Rui Carneiro / Fausto Mota (MMP T3 Rally Raid) sairam ontem do top 10, a que tinha chegado pela primeira vez na etapa 8.

Depois de terem andado na luta pelo pódio, e liderança, desde que se atrasaram na etapa 5 e 6, Alexandre Pinto / Bernardo Oliveira (Polaris Rzr Pro R Sport) têm andado no último quarto do top 20, são agora 17º.

Com os problemas que tiveram João Ferreira / Filipe Palmeiro (Toyota Hilux Imt Evo) caíram agora para fora do top 20 e o objetivo passa agora por vencer etapas.

Depois de terem tido problemas que os atrasaram, Hélder Rodrigues / Gonçalo Reis (Polaris Rzr Pro R Sport) são agora 29º depois de terem lutado pelo top 15, Bruno Martins / Eurico Adão (Polaris Rzr Pro R Sport) continua atrás do objetivo de terminar depois de muito ter ajudado compatriotas seus durante a prova e Maria Gameiro / Rosa Romero (Mini Jcw Rally 3.0d) têm-se mantido mais ou menos nas mesmas posições, alternando etapas limpas com outras em que surgem contratempos, são 40ª depois de já terem estado no 35º posto.