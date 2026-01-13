Dakar, Etapa 9 – Challenger: Spierings vence, Navarro isolado na liderança da geral

A primeira metade da etapa-maratona do Dakar 2026 sorriu a Paul Spierings / Jan Pieter Van Der Stelt (Taurus Evo Max) que levarm a melhor sobre Kevin Benavides / Lisandro Sisterna (Taurus T3 Max), com David Zille / Sebastian Cesana (Taurus T3 Max) a completarem o top 3, numa etapa em que Pau Navarro / Jan Rosa (Taurus T3 Max) deram um grande passo rumo ao triunfo com o seu mais direto perseguidor, Nicolás Cavigliasso / Valentina Pertegarini (Taurus Evo Max) a perderem muito tempo. O segundo lugar da geral está agora entregue a Yasir Seaidan / Xavier Flick (Mmp Can Am) já a mais de 40 minutos do líder.

O filme da etapa

Logo aos 41 km, porém, ficou claro que a especial seria uma espécie de fotografia perfeita do equilíbrio que vem marcando a categoria. Dania Akeel / Sébastien Delaunay (Taurus T3 Max), Puck Klaassen / Augusto Sanz (Ktm X-Bow) e Spierings destacavam-se, com os oito primeiros separados por meros 18 segundos.

Mais atrás, desenhava‑se em paralelo o duelo mais importante do dia, aquele que não se media apenas pelos parciais da etapa, mas pelo somatório de toda uma semana de Dakar: a luta pela geral entre Pau Navarro e Nicolás Cavigliasso. Os dois vinham há vários dias colados um ao outro, separados por apenas 2 minutos e 2 segundos, com o espanhol em ligeira vantagem. Nesse equilíbrio, bastaria uma falha mecânica, um problema de temperatura ou um erro de navegação para transformar a diferença mínima num fosso difícil de recuperar.

Esse ponto de rutura chegou cedo demais para Cavigliasso. Aos 53 km, o argentino viu‑se obrigado a parar, com o companheiro de equipa Oscar Ral a juntar‑se a ele na berma para tentar encontrar uma solução. O que poderia ter sido apenas um pequeno contratempo rapidamente se transformou num momento de viragem na corrida pelo título da Challenger: os problemas de radiador não só o fizeram perder tempo precioso como comprometeram seriamente a sua posição na geral. Onde antes havia uma pressão constante, passou a haver uma almofada confortável para Navarro.

À medida que a especial avançava, a luta pela vitória do dia ganhou contornos claros. Depois do empate inicial com Akeel e Klaassen, Paul Spierings começou a impor o seu ritmo aos 78 km, confirmando a boa forma aos 115 e 147 km. Rodava na frente, mas nunca conseguiu “fugir” verdadeiramente: Dania Akeel manteve‑se sempre por perto, apenas a 13 segundos do neerlandês nessa fase, com o argentino Kevin Benavides a 1min14seg e Puck Klaassen a 1min58seg.

Aos 186 km, deu‑se a primeira inversão simbólica da narrativa da etapa: pela primeira vez desde o arranque, Spierings perdeu o comando da especial, com Akeel a emergir no topo da tabela, recompensada por um ritmo constante e sem grandes sobressaltos. A margem, contudo, era tudo menos confortável: apenas 15 segundos a separavam do neerlandês, com Benavides e Zille — ambos em Taurus — a seguir a alguma distância.

Enquanto isso, os problemas de Cavigliasso, agora plenamente assumidos, redesenhavam a classificação geral da Challenger. Libertado da pressão direta do argentino, Pau Navarro via a sua vantagem dilatar-se de forma drástica.

Another two marathon days of hard grinding ahead 🔥#Dakar2026 #DakarInSaudi 🎥 A.S.O. | Jennifer Lindini pic.twitter.com/VJMYf2XaLR — DAKAR RALLY (@dakar) January 13, 2026

Depois de ter tomado a dianteira, Akeel perdeu o comando (deu um trambolhão na classificação) e o neerlandês voltou ao topo, agora com Kevin Benavides lançado em perseguição direta, a apenas 58 segundos no km 309. De novo, uma margem curta que obrigava a uma concentração absoluta até ao último quilómetro.

No final, a etapa pertencera mesmo a Paul Spierings. O piloto neerlandês resistiu à pressão crescente de Benavides, geriu a vantagem mínima com frieza e cruzou a linha de chegada com 1 minuto e 20 segundos de vantagem sobre o argentino, assegurando assim a sua segunda vitória nesta edição, depois do sucesso no prólogo. Zille completou o pódio.

Klaasen terminou a etapa em quarto, à frente de Seaidan, que ganhou algum tempo a Navarro, sexto na etapa de hoje. Kees Koolen / Jurgen Van Den Goorbergh (G-Ecko) foram os sétimos mais rápidos à frente da dupla lusa Pedro Gonçalves / Hugo Magalhães (Taurus T3 Max). Não muito longe a outra dupla lusa, Rui Carneiro / Fausto Mota (Mmp T3 Rally Raid) na 12ª posição da etapa de hoje.

No rescaldo, a 9.ª etapa da Challenger saiu da poeira do deserto com uma certeza e uma dúvida. A certeza é a de que Pau Navarro deu um passo de gigante na luta pela geral, capitalizando ao máximo o infortúnio de Cavigliasso e instalando‑se no comando com uma margem que lhe permite, pela primeira vez em vários dias, gerir em vez de apenas responder. Seaidan está a 41min41seg. enquanto que Lucas Del Rio / Bruno Jacomy (Brp Can-Am Maverick Xrs) está a 57min34seg. Zille está já a mais de uma hora e seis minutos, com Klaasen a fechar o top 5. Pedro Gonçalves segue na sétima posição, enquanto Carneiro fecha o top 10 da geral.

Tempos AQUI

Foto: Dakar