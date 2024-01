Dakar, Etapa 9, Carlos Sainz: “difícil de navegar, mas foi bom com os três carros juntos” | AutoSport

Mais um dia, Carlos Sainz/Lucas Cruz (Audi Sport) cada vez mais perto de alcançar a sua quarta vitória no Dakar e oferecer esse brinde à Audi, que tanto o tem procurado. Sébastien Loeb está a fazer o seu trabalho, pressionar mas apesar de mais quatro minutos perdidos, Carlos Sainz mantém uma sólida liderança na classificação geral de 20m33s. Se nada de estranho suceder, em performance pura dá para tudo, ou seja, qualquer um pode vencer, mas como bem sabemos acontece sempre mais qualquer coisa, e é nesse qualquer coisa que pode estar a diferença. Para já, faltam três dias e as coisas continuam a sorrir mais à Audi e a Carlos Sainz: “Acho que estou contente com a etapa, tendo em conta que andei bastante. No final, foi muito stressante dentro do carro e muito difícil de navegar. Os três carros estavam juntos, por isso foi bom, eu sabia que tinha algum apoio atrás de mim”, disse Sainz, que sabe ter em Loeb o pior que lhe podia calhar como piloto a fazer pressão. Resta-lhe aguentar. Até aqui, está a fazer tudo bem. Hoje teve boa ajuda dos colegas de equipa mas amanhã o espanhol sai em segundo, Stéphane Peterhansel em sétimo e Mattias Ekstrom em nono, pelo que vão ter de andar forte para se chegarem a Sainz e ‘protegê-lo’, pelo menos um deles, porque o outro ficará sempre atrás para o que der e vier.

