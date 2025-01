Dakar, Etapa 9, Alexandre Pinto: “Estamos preparados para as dunas”

Alexandre Pinto e Bernardo Oliveira concluíram a nona etapa do Dakar Rally 2025, somando mais dois pontos para o Campeonato do Mundo Rally Raid SSV, num total de 35 até ao momento e segue bem destacada na liderança do respetivo Campeonato e da classificação FIA Rookie Challenge, destinada aos pilotos estreantesna prova rainha do TT mundial.

A jovem dupla inscrita pela Old Friends Rally Team que desde o arranque da segunda parte desta edição do Rally Dakar tem apostado num andamento regular, mas prudente de modo a não comprometer a mecânica do seu Can-Am e que lhes permita chegar ao final desta odisseia, gastou 4h04m07s a disputar a especial cronometrada do dia que conduziu a comitiva de Riad a Harad, mantendo assim o quarto lugar do Ranking SSV.

“Hoje foi uma etapa rápida. De ligação para o Empty Quater. Amanhã já começam as etapas só de dunas e areia.

A especial correu perfeitamente até ao abastecimento. Depois, houve algumas ‘perdidelas’, a navegação estava muito complicada. Existiam muitos carros em pista perdidos, o que dificultou encontrar o caminho certo. Por esse motivo falhámos um waypoint, o que nos penalizou em 15 minutos. Conseguimos manter todas as posições que assumimos à geral. Ainda faltam três dias de Dakar. Amanhã é um novo dia e muita coisa pode ainda acontecer. Eu e o Bernardo estamos bem e focados, o carro está bem, a equipa tem feito um bom trabalho. Estamos preparados para as dunas. Vamos ver como corre”, salientou Alexandre Pinto.

Amanhã disputa-se a décima etapa do Dakar Rally 2025 que ligará Harad a Shubaytah. A jornada contemplará um total de 635 km, sendo que somente 115 dos quais serão cronometrados. O dia começará ao amanhecer com uma longa ligação que vai levar os concorrentes para as dunas do Empty Quarter. A especial será tão complicada quanto curta, com surpresas a espreitar atrás de cada duna. É preciso avançar com prudência. Este é apenas o começo da aventura no reino das dunas.