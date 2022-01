Dakar, Etapa 8: susto para Nasser Al-Attiyah | AutoSport

Nasser Al-Attiyah apanhou hoje um grande susto na etapa 8 devido a um problema com um diferencial traseiro partido. O piloto do Qatar perdeu quase oito minutos para Sébastian Loeb, tendo completado a maior parte da etapa apenas com tracção às rodas dianteiras: “Só tínhamos tração dianteira e eu apanhei um grande susto”, confessou, acrescentando que teve sorte em perder apenas sete minutos para Loeb.