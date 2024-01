Dakar, Etapa 8, Stéphane Peterhansel: “É um dia interessante para a Audi e também para o Carlos (Sainz)” | AutoSport

‘Mister Dakar’ é bem capaz de ter razão, já que o dia de hoje pode ter sido o momento-chave desta prova. qualquer coisa do tipo, numa maratona, o perseguidor do líder, está 19 metros atrás depois de ter estado bem mais longe, mas escorrega cai, e fica bem mais longe. Algo semelhante sucedeu hoje a Sébastien Loeb, e se nada de muito estranho se passar daqui até final, este pode ter sido o momento que tudo decidiu. Ou pelo menos encaminhou muito e foi isso que Peterhansel destacou. O francês que hoje foi 2º classificado atrás do outro Audi conduzido por Mattias Ekström, está ainda quase 4 horas atrás do líder da classificação geral, mas vai arrancar amanhã à frente de Sainz, tal como Ekström, e com isso vão fazer uma bela guarda de honra.

Já Loeb, foi 10º, tem muita gente para passar e recuperar, e também, arriscar: “Hoje, não foi um mau dia para nós. Terminamos em segundo lugar nesta etapa. Mas no final da primeira parte, o Mattias Ekström ultrapassou-nos e acordou-me um pouco porque eu estava a uma boa velocidade, mas não o suficiente para ganhar a etapa. Por isso, depois disso, tentei segui-lo, mas estava demasiado pó e ele estava muito rápido. Foi um dia interessante, para a Audi e também para o Carlos. Penso que ele ganhou alguns minutos em relação a Sébastien Loeb, o que é uma boa posição para a equipa. Ainda assim, faltam quatro dias e não vai ser fácil. Sabemos que tudo pode acontecer em cada quilómetro, por isso vamos continuar a cruzar os dedos”.