Dakar, Etapa 8, SSV T3: Chaleco Lopez a caminho do triunfo | AutoSport

A etapa 7 dos SSV T3 podem ter definido decisivamente o vencedor desta edição do Dakar já que depois de vários dias em que a diferença entre Chaleco Lopez e o sueco Sebastian Eriksson se ter fixado à volta dos vinte minutos, eis que problemas mecânicos no Can Am Maverick X3 do sueco o fazem perder 1h13m43s, ficando por isso afastado da luta pelo triunfo, já que ficou a 1h24m05s do líder. A corrida, que estava tão equilibrada, mas pode ter ficado resolvida, se é que no Dakar algo pode ficar resolvido antes da meta.

Se os dois primeiros lugares da classificação têm sido ocupados por Chaleco Lopez e Sebastian Eriksson, já o terceiro lugar tem mudado de mãos.

Primeiro foi Pavel Lebedev, já depois de Seth Quintero ter tido problemas, depois foi a vez de Philippe Pinchedez, e por fim Cristina Gutierrez, mas a 2h12m40s.

Na geral seguem-se Fernando Alvarez (South Racing Can-Am) 26 minutos mais atrás a 2h 38m19s do líder, no quinto posto Santiago Navarro (FN Speed Team) a outras duas horas a 4h31m52s e no sexto posto Pavel Lebedev (MSK Rally Team) a 4h56m04s da frente.

A prova começou com um novo episódio do ‘Seth Quintero Show’, mas ‘Chaleco’ López andava por perto a 1m58s do jovem norte americano na geral.

Na etapa 2, Guillaume De Mevius realizou uma verdadeira façanha vencendo a etapa, no dia em que o diferencial do seu SSV deixou Seth Quintero apeado, a 30 km da chegada.

Na etapa 3, Seth Quintero tentou esquecer a sua decepção (quando perdeu várias horas devido a um problema mecânico) com uma grande exibição, vencendo a etapa, o que voltou a fazer nos dias seguintes. Volta a vencer a etapa 4 enquanto Chaleco López conseguia uma vantagem de 20 minutos sobre o seu companheiro de equipa na South Racing, Sebastian Eriksson. Novos triunfos de Seth Quintero nas etapa 5, 6, 7 e 8. Na etapa 8, Eriksson recuperou algum tempo a Chaleco Lopez, mas a quatro dias do fim, em andamento normal a diferença não se recupera.