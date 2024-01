Dakar, Etapa 8, Sébastien Loeb: “Voltámos a perder muito tempo para o Carlos (Sainz)” | AutoSport

Devido a um erro de navegação, Sebastien Loeb/Fabian Lurquin (BRX Prodrive) perderam a oportunidade de ganhar mais tempo a Carlos Sainz, que continua a liderar, agora com mais de 24 minutos de avanço para Loeb. Depois de terem recuperado e colocado a conta nos 19 minutos, hoje era dia de recuperar mais. Passaram no Km 366 da tirada com o melhor tempo provisório, quase 2m30s à frente de Guerlain Chicherit e à frente de Carlos Sainz por mais de 3 minutos, mas no Km 390 km, Sébastien Loeb fez uma inversão de marcha antes de retomar a direção de Ha’il, talvez para tentar encontrar um waypoint que tinham falhado: “Hoje foi um dia difícil. Fizemos uma boa etapa. Estava a esforçar-me muito durante toda a etapa, mas cometemos um erro de navegação e perdemos cerca de dez minutos, pelo que voltamos a perder bastante tempo para o Carlos…”.

