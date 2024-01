Dakar, Etapa 8: Sébastien Loeb perde tempo, Carlos Sainz distancia-se | AutoSport

As coisas até estavam a correr bem a Sebastien Loeb/Fabian Lurquin (BRX Prodrive), mas o que parece ter sido a ‘falha’ de um waypoint levou a que a dupla perdesse algum tempo a encontrá-lo acabando com isso por terminar o dia apenas na décima posição perdendo mais de cinco minutos para Carlos Sainz/Lucas Cruz (Audi Sport) que desta forma volta a ter 24m27s de avanço para o francês da BRX Prodrive.

Mattias Ekström (Audi), que era 23º à partida, fez o melhor tempo na especial e alcançou a sua quinta vitória no Dakar e a segunda este ano, juntamente com o seu triunfo no prólogo.

Stéphane Peterhansel conduziu um segundo Audi RS Q e-tron E2 para a segunda posição, à frente de Guerlain Chicherit, que terminou 4m10s atrás do sueco. Com Carlos Sainz ao pé do pódio do dia, a Audi tem os seus três representantes no top 4.

Sebastien Loeb/Fabian Lurquin (BRX Prodrive) passou no Km 366 da tirada com o melhor tempo provisório, quase 2m30s à frente de Guerlain Chicherit. O francês continuava à frente de Carlos Sainz por mais de 3 minutos, mas no Km 390 km, Sébastien Loeb fez uma inversão de marcha antes de retomar a direção de Ha’il, talvez para tentar encontrar um ponto de passagem perdido.

É o mais provável, é a única explicação…

Assim ao fim de 406 km, Sébastien Loeb já não liderava e estava atrás do seu rival pelo título Carlos Sainz, perdendo quase 6 minutos para o espanhol neste ponto intermédio e assim foi até final.

Depois de 406 km, Mattias Ekström aproveitou o erro de Sébastien Loeb para assumir a liderança. com o sueco a ficar com uma vantagem de 2m37s sobre Guerlain Chicherit e um pouco menos de 4 minutos sobre o seu companheiro de equipa Stéphane Peterhansel, em terceiro.

Loeb caiu para a 10ª posição na etapa, mais de 10m30s atrás de Ekström.

Assim, Carlos Sainz termina a especial do dia com pouco mais de 6 minutos de vantagem sobre Sébastien Loeb. O francês parecia bem preparado para ganhar tempo ao seu rival espanhol, mas perdeu tempo na segunda parte da especial.

É um bom dia para Sainz, porque na classificação geral voltou a ganhar avanço o que pode ser determinante no final. Agora tem uma vantagem de quase 25 minutos sobre o piloto da Prodrive.

Lucas Moraes/Armand Monleon (Toyota Gazoo Racing), foram apenas sétimos, mas continuam consistentes no terceiro lugar, seguido de várias Toyota Overdrive e Gazoo Racing.

Guillaume de Mevius (Toyota Overdrive Racing) são quartos menos de 30 minutos atrás de Lucas Moraes, seguindo-se Giniel de Villiers/Dennis Murphy (Toyota Gazoo Racing) em quinto e Guerlain Chicherit/Alex Winocq (Toyota Overdrive Racing) em sexto.

Tempos Online – CLIQUE AQUI