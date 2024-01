Dakar, Etapa 8: Sebastien Loeb lidera a meio da etapa | AutoSport

Sebastien Loeb/Fabian Lurquin (BRX Prodrive) lideram a etapa de hoje ao Km 165 mas a verdade é que apanharam um susto já que tiveram que parar nos primeiros quilómetros da tirada e por isso a margem que têm na frente é bem diferente da de ontem…

Mattias Ekström/Emil Bergkvist (Audi Sport) seguem de perto e Carlos Sainz/Lucas Cruz (Audi Sport) também, Lucas Moraes/Armand Monleon (Toyota Gazoo Racing), é que há rodam a 4m22 o que não lhes faz muita diferença pois têm mais de uma hora de atraso e o que podem esperar é problemas à sua frente.

Sébastien Loeb parou no Km 39 da etapa, mas retomou o andamento com Nasser Al Attiyah também a parar após 62 km. O catari, que já não está entre os candidatos à vitória absoluta, ainda está a tentar marcar pontos valiosos para o campeonato W2RC.

No primeiro ponto intermédio da especial do dia, Sébastien Loeb liderava, com uma vantagem de 7 segundos sobre Carlos Sainz e de 26s sobre Guerlain Chicherit. Nasser Al Attiyah ocupava o quarto lugar, a 36s de distância, mas foi depois disso que parou. Nessa altura, o piloto da Prodrive já tinha perdido 26 minutos.

Nos SSV, Xavier de Soultrait, o novo líder da classificação geral dos SSV, foi o segundo a arrancar, dois minutos depois de João Ferreira, o vencedor de ontem. Jerôme de Sadeleer, o terceiro a partir, arrancou mais de um quarto de hora depois.

Mattias Ekström teve problemas com a sua suspensão ontem e perdeu quase 3 horas, bem como a sua hipótese de lutar pela vitória absoluta. A sua missão é agora de guarda costas de Carlos Sainz, o líder da classificação geral. O sueco está em sexto lugar após 51 km, 38s atrás de Sébastien Loeb.

nos Challenger, após 51 km, Mitch Guthrie apresentava o melhor tempo provisório, mas com uma vantagem de apenas 9s’ sobre Saleh Alsaif e 42s’ sobre Chaleco López. Rokas Baciuška, o segundo piloto a arrancar, perdeu mais de 2 minutos no primeiro ponto intermédio.

Foi pouco o tempo perdido por Sébastien Loeb na marca dos 39 quilómetros, no início da especial. Foi apenas um pequeno contratempo, porque o francês passou a ter uma vantagem de mais de 2m20s’ após 111 km da etapa, à frente de Guerlan Chicherit.

Nos T4, Xavier de Soultrait lidera a classificação provisória da etapa após 51 km. O líder da classificação geral tem uma vantagem de quase um minuto sobre o vencedor de ontem, João Ferreira. Gerard Farres ocupa atualmente o terceiro lugar, a poucos segundos de Ferreira.

Entretanto, Nasser Al Attiyah está parado há mais de 1 hora e 15 minutos após 62 km. É mais um grande golpe para o catari e o seu navegador Mathieu Baumel, que já sofreram grandes perdas na segunda parte da etapa de 48 horas.

A primeira parte desta especial apresenta secções semelhantes às do troços do WRC, o que parece ser um bom presságio para Sébastien Loeb, o nove vezes campeão do WRC, que estabeleceu o melhor tempo após 165 km, mais de 3 minutos à frente do seu rival Carlos Sainz. Na classificação geral virtual, Loeb está a pouco menos de 16 minutos do espanhol…

Dania Akeel passou à frente de Mitch Guthrie nos T3, após 51 km e liderava o americano por 19 segundos’. Desde o início deste Dakar, a piloto saudita registou três resultados no top 10, incluindo um sexto lugar na etapa 3. Ela estava em 25º lugar na geral antes da etapa 8. Akeel tornou-se a primeira mulher saudita, juntamente com Mashael Al Obaidan, a participar e terminar o Dakar, alcançando um Challenger top 10 em 2022. Em 2023, sofreu um revés com um 28º lugar na sequência de dificuldades no quarto dia. Para o seu terceiro Dakar, mudou o seu veículo para um Taurus T3 e juntou-se ao experiente copiloto francês Stéphane Duplé.

Tal como Sébastien Loeb, chefe da equipa SLR (Sébastien Loeb Racing), para a qual corre na categoria SSV, Xavier de Soultrait marca o ritmo no início desta especial. O francês, assistido por Martin Bonnet no seu Polaris, registava o melhor tempo ao fim de 111 km e liderava João Ferreira por mais de 2 minutos.

Antes da marca dos 179 km, Sébastien Loeb mantinha a liderança, com 3m02s’ de vantagem sobre Carlos Sainz e 3m31s’ sobre Guerlain Chicherit. Nessa altura, Sainz continuava a liderar a classificação geral virtual com 15m58s’ sobre Loeb. Lucas Moraes estava em terceiro, com mais de 1 hora de atraso.

Mattias Ekström conseguiu o segundo melhor tempo após 165 km. O piloto sueco, que era 23º no início, passou à frente do seu companheiro de equipa Carlos Sainz, 2m23s atrás de Loeb. Ekström está a tentar salvar a honra depois do desempenho de ontem, quando perdeu qualquer hipótese de vitória absoluta.

Nos T3, Dania Akeel liderava ao fim de 51 km, mas perdeu mais de 12 minutos no ponto intermédio seguinte, permitindo a Mitch Guthrie voltar à liderança com uma vantagem de 7 segundos sobre Saleh Alsaif e 11 segundos sobre Chaleco López. Cristina Gutiérrez ocupava o quarto lugar, a 1m15s.

Nasser Al Attiyah e o seu copiloto Mathieu Baumel continuavam parados ao fim de 62 km. A equipa da Prodrive teve problemas com o motor do BRX e aguardava a sua equipa de assistência.

Ao fim de 111 quilómetros, Gerard Farres ultrapassou João Ferreira e passou a ocupar o segundo lugar, a 1m40s’ de Xavier de Soultrait. Ferreira estava agora em terceiro lugar, a 2m08s e a 9 segundos de Yasir Seaidan.

FOTO BRX/DPPI