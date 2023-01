Dakar, Etapa 8: Sainz penalizado, perde vitória para Loeb | AutoSport

Afinal não foi Carlos Sainz a vencer a etapa de hoje, mas sim Sébastien Loeb, já que o espanhol foi penalizado em 5 minutos depois de ter sido apanhado a conduzir a mais de 40 km/h acima do limite de velocidade numa área de 30 km/h na especial.

Como consequência, perde a vitória da etapa para Sébastien Loeb. Nasser Al Attiyah também passa ‘El Matador’, na classificação da etapa, pelo que o espanhol se teve de contentar com o terceiro lugar do dia.

Classificação Online – CLIQUE AQUI