Dakar, Etapa 8, Ricardo Porém: “Conseguimos entrar no Top 20 da Geral”

Ricardo Porém e Jorge Monteiro foram hoje 13º classificados na segudna parte da etapa maratona e com isso ascenderam ao 20º lugar da classificação geral: “Hoje foi um dia positivo para nós. Conseguimos entrar no Top 20 da Geral, depois de um 13.º lugar na etapa, onde encontrámos pistas duras e de condução e onde conseguimos imprimir o nosso ritmo! Uma especial muito difícil ao nível da navegação! O Jorge fez um brilhante trabalho, que nos permitiu tirar partido do dia de hoje e para nos divertir-mos, apesar da concentração sempre elevada”, começou por destacar o piloto de Leiria, antes de revelar a importância do Borgward neste resultado: “O carro tem estado sempre bem e ultrapassámos a etapa maratona com o carro a 100%, para os dias que faltam cumprir. Hoje a Wevers Sport já voltará a a dar-nos assistência. Estamos no rumo ao nosso objetivo e vamos continuar a lutar por ele nas próximas quatro etapas.”