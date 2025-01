Dakar, Etapa 8: Pau Navarro vence, depois de duelo intenso com David Zille

Pau Navarro assegurou a vitória na Etapa 8 do Rali Dakar 2025. Navarro acabou por conquistar o primeiro lugar depois de uma feroz batalha contra adversários como David Zille e Yasir Seaidan. No final foi Paul Spierings a conseguir o segundo lugar à frente de Zille, com Seadian a ter problemas.

Pau Navarro (ESP)/Lisandro Herrera (ARG) levaram a melhor sobre Paul Spierings / Jan Pieter van der Stelt que ultrapassaram David Zille (ARG)/Sebastien Cesana (ARG) mesmo no final da etapa. Zille assumiu a liderança ao quilómetro 78 e a partir daí manteve-se sempre na liderança. Yasir Seaidan (SAU)/Michael Metge (FRA) eram a dupla que mais pressionava Zille nos primeiros quilómetros com Pau Navarro na terceira posição a partir com quilómetro 113.

Este trio manteve-se inalterado, com flutuações de distância entre si, até ao quilómetro 200 em que Seaidan perdeu algum tempo, com Dania Akeel (SAU)/Stéphane Duplé (FRA) a subirem ao top 3. A estabilidade voltou ao top 3 até ao quilómetro 332 em que Paul Spierings superou Akeel.

No ponto de 442 quilómetros, Navarro ganhou finalmente a vantagem sobre Zille, que até então estava na frente, com apenas 16 segundos a separar os dois pilotos. Apesar dos esforços de Zille para defender a sua posição, a incansável condução de Navarro valeu a pena, permitindo-lhe chegar à frente na reta final da etapa.

A etapa também se revelou um desafio para Seaidan, o piloto saudita que já tinha conquistado duas vitórias consecutivas. Depois de se deparar com dificuldades mecânicas, incluindo um problema de direção que prejudicou o seu desempenho, Seaidan ficou parado durante mais de 25 minutos após 372 km. Este contratempo afetou significativamente as suas hipóteses de obter outra vitória na etapa, obrigando-o a contar com a ajuda da sua equipa de apoio. Seaidan acabou por terminar bem atrás dos líderes da etapa, mas o seu foco continua a ser a obtenção de valiosos pontos W2RC para o resto do rali.

À medida que a etapa se desenrolou, a batalha na classe Challenger tornou-se ainda mais intensa. Os pilotos no topo da classificação geral – Nicolas Cavigliasso, Gonçalo Guerreiro e Spierings – continuaram a lutar pelos melhores tempos, com Cavigliasso a enfrentar uma etapa difícil e a perder nove minutos para os seus concorrentes mais próximos. Gonçalo Guerreiro, que parecia afastado das contas dos primeiros lugares nesta etapa, fez uma excelente recuperação nos últimos quilómetros e ficou à frente de Cavigliasso.

Vitória para Navarro na etapa, seguido de Spierings, Zille, Guerreiro e do vencedor da etapa de ontem, Corbin Leaverton.

Nas contas dos portugueses, Mario Franco-Rui Franco (X-Raid YXZ 1000R/Francosport) voltaram a fazer uma boa etapa, terminando em 12º.

As contas da geral

Na geral, Cavigliasso mantém-se na frente, mas Gonçalo Guerreiro recuperou mais algum tempo ao líder dos Challenger. Com 27min49 seg. de diferença entre os dois, a luta pelo triunfo ainda permanece em aberto. Spierings mantém também as ambições de chegar ao primeiro posto, estando agora a 34min54 seg. da referência. Navarro mantém o quarto lugar, a 1h42minutos do líder.

Em atualização