Dakar, Etapa 8: Navarro mais pressionado por Cavigliasso, Senhoras na luta pelo triunfo na tirada

Na Challenger, o dia começou com Pau Navarro a defender a liderança da classificação geral sob pressão crescente de Nicolas Cavigliasso, que reduziu a desvantagem para menos de três minutos e deixou claro a ameaça à liderança da prova.

Mais atrás, o enredo da etapa ganhava forma com a dupla saudita Dania Akeel/Delaunay a partir ao ataque, depois de sucessivos furos nas jornadas anteriores, em busca da primeira vitória em especiais nesta edição. Logo no primeiro setor, Paul Spierings assumia o protagonismo ao rubricar o melhor tempo aos 45 km, com Puck Klaassen a apenas cinco segundos e Akeel a vinte, num início de uma tirada que anunciava uma luta apertada entre três candidatos muito distintos.

À medida que a especial avançava para o quilómetro 136, a margem de Spierings encolhia perigosamente para quatro segundos face a Klaassen e David Zille, deixando o holandês sob pressão constante dos seus perseguidores diretos. Ainda assim, Spierings resistia e mantinha a liderança no quarto ponto intermédio, aos 180 km, segurando a dianteira da Challenger pela quarta passagem consecutiva e impondo um ritmo sólido, mas cada vez mais contestado. A meio da etapa, o guião mudava de mãos: aos 223 km, era Zille quem assumia o comando e colocava a hipótese de uma quinta vitória consecutiva de pilotos sul-americanos na classe, reforçando a narrativa de domínio continental na categoria.

A resposta europeia não tardou. Aos 267 km, Klaassen colocava o seu G-Ecko na frente, relegando Spierings para 37 segundos de desvantagem e com Dania Akeel em terceiro, pronta para capitalizar qualquer erro alheio na parte final. Já depois dos 382 km, a tensão atingia o auge: Klaassen mantinha-se bem posicionada para a segunda vitória em etapas, mas Akeel reduzia a diferença para apenas três segundos, transformando os quilómetros finais num duelo direto pelo triunfo feminino na Challenger, com os cronómetros a separar as duas máquinas por margens mínimas.

No desfecho, o suspense prolongou-se até à passagem sob o arco de chegada: depois de 448 km, Puck Klaassen confirmou a vitória pela margem ínfima de três segundos sobre Dania Akeel, com Spierings a 21 segundos e Zille a 28, completando um dos finais mais apertados da edição.

Na geral, Pau Navarro viu a vantagem encolher para 2m02s sobre Cavigliasso, intensificando a luta pelo título na Challenger e deixando tudo em aberto para as etapas seguintes.

Entre os portugueses, Rui Carneiro e Fausto Mota transformaram um 11.º lugar da véspera em nono, ganhando duas posições e consolidando presença no top-10, enquanto Pedro Gonçalves e Hugo Magalhães desceram de nono para 10.º, num dia em que a regularidade e a resistência foram tão decisivas quanto a pura velocidade.