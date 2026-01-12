Dakar, Etapa 8: Mitchel van den Brink afasta-se na frente, Zala e Fiúza ascendem ao 2º lugar
Mitchel van den Brink (Iveco Powerstar) reforçou a liderança dos camiões com 38m33s sobre Vaidotas Zala e Paulo Fiúza, que ascenderam ao segundo lugar; Martin Macík caiu para terceiro a 50m29s, enquanto Aleš Loprais segue quarto a cerca de uma hora.
O holandês Mitchel van den Brink abriu o dia sob pressão máxima: Vaidotas Zala, fresco da vitória histórica anterior, arrancava na frente para os camiões, determinado a morder os 33 minutos que o separavam do comando da geral.
Aos 45 km, o duelo era feroz — apenas cinco segundos distinguiam os dois colossos de 14 toneladas, o pó a engolir os retrovisores num espetáculo de titãs.
Zala contra-atacava aos 136 km, 47 segundos à frente de Van Den Brink, o lituano a impor um ritmo de ‘predador’ com Paulo Fiúza ao lado, olhos e atenção cravados no roadbook.
A resposta familiar chegou aos 180 km: Van Den Brink recuperava o topo, enquanto o pai Martin ocupava um distante terceiro a nove minutos, uma saga dinástica desenrolada no deserto.
Aos 223 km, Mitchel consolidava 1m40s sobre Zala, o controlo absoluto de quem sabe que cada quilómetro é uma fortaleza. A meio da tirada, a batalha pelo pódio fervilhava atrás: Macík a mais de 22 minutos do líder, Gert Huzink colado a menos de um minuto, uma guerra silenciosa pelo bronze.
Aos 414 km, Zala reaparecia nos ecrãs mas já rendido (este algum tempo sem ‘dar’ posição)— Van Den Brink dominava com 4m51s de margem, o holandês a caminho da terceira vitória na prova, um monstro que não deixava margem para sonhos alheios. Na meta, a sentença era clara: Mitchel cortava a linha com 5m31s sobre Zala, terceira etapa conquistada sem tremores. Na geral, dilatava a liderança para 38m33s sobre o lituano, agora segundo; Macík afundava a 50m19s em terceiro, Loprais quarto a 1h00m58s — Van Den Brink, para já rei intocável dos gigantes.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI
-
AutoSport TV A Sala de Operações da Red Bull Racing na F1: o centro nevrálgico em Milton Keynes22 Dezembro 2025 08:19
-