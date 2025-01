Dakar, Etapa 8, Mário Franco: “ultrapassámos mais um desafio e com um bom resultado”

Pela segunda vez consecutiva, a dupla Mário Franco/Rui Franco estabeleceu o 12º melhor tempo numa etapa do Dakar 2025 – 10º entre os concorrentes ao Campeonato do Mundo de Rally-Raid – na categoria reservada aos protótipos SSV da categoria Challenger: “Correu muito bem, já só faltam quatro dias!” As primeiras palavras de Mário Franco quando lhe foi pedido para fazer um balanço da oitava etapa do Dakar 2025. “Foi um dia bastante positivo. Nas dunas tivemos uma divertida luta com o João Monteiro. Nos últimos 140 quilómetros tivemos de rodar com cuidado, já que devido aos trilhos de pedra e ao muito pó, os travões aqueceram mais do que era suposto. O mais importante é que ultrapassámos mais um desafio e com um bom resultado, apesar de, para mim, isso não ser o mais importante”.