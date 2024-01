Dakar, Etapa 8, Mário Franco e Daniel Jordão foram 12º: “Foi um dia positivo…” | AutoSport

A dupla Mário Franco e Daniel Jordão concluiu a oitava etapa que hoje se disputou no Dakar na 12ª posição do ranking Challenger de entre um total de três dezenas de equipas, e a pouco menos de 20 minutos do top 10, o que lhe irá permitir partir amanhã para a 9ª etapa de uma posição mais favorável.

Em prova de estreia aos comandos de um Yamaha YXZ 1000R Turbo T3, a equipa Franco Sport, gastou 04h09m56s a disputar o setor seletivo de 458 km desta etapa com um total de 678 km entre Al Duwadimi e Hail caracterizada por um percurso misto que alternou entre areia e pedra: “Hoje foi mais um dia sem grandes incidentes. Começámos a etapa com uma parte areia até ao quilómetro 130 onde tínhamos uma neutralização. Poucos quilómetros antes tivemos um furo. Optámos por fazer os últimos 15/20 km ‘furados’ até à zona de transferência. Penso que foi uma decisão correta porque o tempo que perdemos ali ‘furados’ foi menor do que se tivéssemos parado para mudar a roda. Depois da neutralização a pista tornou-se um pouco mais rápida e no final tinha zona de pedras. Aí voltámos a furar, ficamos sem rodas suplentes e na parte final reduzimos o andamento para tentar gerir a corrida para não corremos o risco de voltar a furar. Foi um dia positivo e estamos ansiosos pelo dia de amanhã”, revela Daniel Jordão, navegador da equipa, no bivouac de Hail numa altura em que a Franco Sport é 21ª classificada do Ranking Challenger.