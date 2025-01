Dakar, Etapa 8, Maria Luís Gameiro: “Já nos aconteceu um pouco de tudo”

Um batismo de fogo para Maria Luís Gameiro neste Dakar 2025, com desafios em sucessão. Hoje a etapa prometia ser calma, mas um problema técnico acabou por atrasar a chegada da dupla do Team Motivo JCB ao bivouac.

Será mais uma noite de trabalho extra para a equipa e para a dupla Maria Luís Gameiro e José Marques depois de uma Etapa 8 que trouxe dificuldades acrescidas à dupla do Fenic X-Raid 1000R Turbo. A dupla lusa tem tentado não forçar a mecânica do carro e decidiu manter uma toada mais cautelosa e regular, mas, mesmo com todos os cuidados, os azares estão sempre à espreita.

Desde furos, a problemas mecânicos, até serem abalroados por um camião… já aconteceu de tudo à piloto portuguesa que faz o seu primeiro Dakar. Hoje, com mais 500 km feitos nesta oitava etapa, foi a caixa de velocidades que cedeu a apenas algumas dezenas de quilómetros do fim da etapa. Depois de terem andando na 27ª posição, perderam muito tempo com este contratempo. Ainda assim, conseguiram chegar ao fim de mais uma etapa, mas já muito tarde e com pouco tempo para descansar.

“Definitivamente, os desafios continuam a querer ser companhia desta participação no Dakar. Já nos aconteceu um pouco de tudo e mesmo com todos os cuidados com o carro e com o andamento, voltamos a ter problemas. Desta vez, foi a caixa de velocidades que começou encravou na terceira relação e acabei por terminar a engatar mudanças com uma chave de fendas…. Tivemos de fazer essa secção de forma muito lenta. Felizmente, conseguimos chegar ao fim,” esclareceu a piloto.

Para quem já foi abalroado por um camião, este tipo de problemas é enfrentando com todo o ânimo possível. Para amanhã, está reservada uma etapa mais rápida, onde a velocidade de ponta poderá fazer a diferença. O equilíbrio entre velocidade e fiabilidade vai ser a tática na Etapa que arranca manhã cedo de Ryadh.