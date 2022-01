Dakar, Etapa 8, Luís Portela Morais em 7º lugar | AutoSport

Luís Portela Morais e David Megre evidenciaram uma vez mais uma boa performance no Rali Dakar ao terminar a oitava etapa, uma jornada realizada entre Al Dawadimi e Wadi Ad Dawasir que contou com um setor seletivo de 395 km cronometrados, no sétimo lugar da categoria SSV. O BP Ultimate SSV Team imprimiu um excelente andamento que permitiu à dupla Luís Portela Morais/David Megre rolar durante mais de metade da etapa entre os quatro primeiros e terminar a especial a apenas sete minutos do terceiro classificado de hoje. Com este resultado os portugueses reduziram de 32’ para apenas 18’ a diferença que os separa do 7º classificado.

“A etapa de hoje foi muito comprida, com muitas dunas e os últimos 200km eram muito rápidos. Concluímos mais uma etapa sem problemas nem sustos e estamos muito contentes. No final ainda furámos, o que nos fez perder algum tempo, mas de resto correu tudo muito bem. Amanhã vamos fazer uma especial mais curta, no entanto, não acredito que seja mais fácil. Vamos manter o foco no nosso objetivo que é chegar ao fim deste Dakar e partir para mais um dia em que vamos dar o nosso melhor”, explicou à chegada ao bivouac de de Wadi Ad-Dawasir o piloto do BP Ultimate SSV Team Luís Portela Morais.

O Rali Dakar prossegue amanhã com a sua nona etapa que se realiza em torno de Wadi Ad-Dawasir, na Arábia Saudita. Nesta jornada serão disputados 287km ao cronometro num percurso que, apesar de não contar com trilhos de areia, será difícil pela complexidade da navegação. Esta jornada vai contar com a presença de montanhas seguidas de trilhas que serpenteiam por entre desfiladeiros e que vão exigir uma abordagem diferente.