Dakar, Etapa 8, José Marques: dia de ver caras conhecidas!

Gintas Petrus/José Marques (Optimus Chevrolet) estão no 33º lugar da geral, depois de começarem a prova na 57ª posição e podem ainda subir posições, já que rodam perto dos concorrentes à sua frente: “Este foi o último dia da etapa maratona. Depois de uma noite dormida em camarata, num bivouac 1/4 do tamanho do normal, foi o único dia em que todos os pilotos e navegadores se encontraram, e se viram pela primeira vez as caras mais conhecidas, pelo menos a nível dos autos. Devido à situação de pandemia, existem de facto ‘sub-bivouacs’ das equipas principais, onde ninguém entra e sai. Por exemplo no sub-bivouac da Honda, elementos de fora da equipa só podem entrar jornalistas, depois de medida a temperatura à entrada. A especial de hoje, foi relativamente curta com uma neutralização de 35 km pelo meio, em que fizemos o percurso de ligação entre os dois sectores por asfalto. Hoje quase que não tivemos dunas, muitas pistas em areia, mas ergs muito pequenos. O final da especial foi entre desfiladeiros bastante bonitos mas sem a grandiosidade das passagens da Mauritânia. Se ontem em Sakaka estávamos todos bem agasalhados com blusões e sacos cama quentinhos, hoje em Neom, estamos, já de noite, em calções e manga curta.