Dakar, Etapa 8, João Monteiro: “O Dakar não perdoa…” | AutoSport

Depois de vários dias a ganhar consistentemente posições, na primeira semana do Dakar, João Monteiro/Nuno Morais (Can-Am), tiveram hoje um revés ao partir um amortecedor e a furar o radiador do seu Can Am, que levou a uma perda de tempo e à descida de uma posição na geral, de 12º para 13º. Antes, tinham começado o Dakar na 19ª posição, subiram para o 17º lugar na segunda etapa, depois 14º na seguinte e 13º na quarta tirada, posição em que ficaram até à sexta etapa. No começo da segunda semana subiram para 12ª perdendo hoje uma posição, sendo, de novo, 13º: “O Dakar não perdoa! Uma mistura de dunas e, no final, muitas pedras. No início, um amortecedor partido e por consequência um radiador furado custaram-nos algumas horas para voltarmos a colocar o nosso carro a andar, foi uma aventura das grandes, mas o mais importante, sobrevivemos a mais um dia na corrida mais dura do mundo”, disse João Monteiro.

FOTO MC PhotoDisk