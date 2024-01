Dakar, Etapa 8, João Ferreira: “faltam quatro finais e queremos muito dar uma alegria a Portugal” | AutoSport

Atenções voltadas para a prestação da dupla João Ferreira – Filipe Palmeiro no Dakar 2024. A dupla que representa a Can-Am Factory Team somou a terceira vitória em etapas na edição deste ano, e subiu a segundo classificado à geral, reduzindo para 7 minutos e 41 segundos a distância para o francês Xavier de Soultrait que lidera a classificação entre os SSV: “Foi uma etapa de muitos nervos. Partimos com dois minutos à frente do Soultrait, mas logo nos primeiros quilómetros ele estava em cima de nós e tivemos de fazer pela vida.

O Filipe fez uma prestação incrível ao nível da navegação e conseguimos recuperar o tempo perdido para acabar à frente e com vantagem. Está tudo em aberto, faltam quatro finais e queremos muito dar uma alegria a Portugal”, afirmou o jovem piloto de 24 anos.

Na nona etapa do Rali Dakar, os participantes enfrentarão um percurso desafiante de Ha’il até AlUla, percorrendo um total de 639 quilómetros, dos quais 417 são destinados à especial. A navegação torna-se ainda mais complexa, com terrenos traiçoeiros e rochosos a desafiar os pilotos. Qualquer equívoco na orientação pode ter consequências críticas, pois perder tempo pode ser decisivo. Apesar da concentração necessária na pista à frente, esta etapa proporcionará vistas magníficas das montanhas, enquanto os participantes correm de uma cidade histórica para outra, tornando a jornada não apenas desafiadora, mas também visualmente deslumbrante.