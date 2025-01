Dakar, Etapa 8: Henk Lategan volta as ganhar tempo aos perseguidores

Depois de ontem terem perdido tempo e ficado somente com 21 segundos de avanço na classificação geral, hoje, Henk Lategan/Brett Cummings (Toyota GR DKR Hilux) voltaram ao ataque e terminaram a etapa na frente com 1m47s de avanço para Guy David Botterill/Dennis Murphy (Toyota Hilux IMT Evo) com Mathieu Serradori/Loic Minaudier (Century CR7) em terceiro a 4m04s, com os mais diretos perseguidores a atrasarem-se, pelo que na geral o sul-africano tem agora, novamente, 5m41s na frente de Yazeed Al-Rajhi/Timo Gottschalk (Toyota Hilux Overdrive) com Mattias Ekström/Emil Bergkvist (Ford Raptor) a terminar o dia na mesma posição, terceiro, mas agora a 28m55s, bem diferente dos 10m25 segundos com que estava ontem.

Nasser Al-Attiyah/Edouard Boulanger (Dacia Sandrider) também cederam terreno, estavam ontem a 21m57s da frente e hoje estão a 34m14, algo que não estava no mprogramam do piloto da Dacia o que significa que Henk Lategan está cada vez mais a mostrar que pode mesmo vencer a prova, pois está a saber suster todos os ataques, e a Toyota ficou hoje bem mais segura que pode voltar a vencer o Dakar, pois tem dois homens na frente e o terceiro classificado a quase meia hora, isto quando faltam somente quatro dias para o final da prova.

Mitch Guthrie/Kellon Walch (Ford Raptor) são quintos, mas mais longe da frente, seguindo-se Mathieu Serradori/Loic Minaudier (Century CR7), Juan Cruz Yacopini/Daniel Oliveras (Toyota Hilux Overdrive), Seth Quintero/Dennis Zenz (Toyota GR DKR Hilux) e João Ferreira (PRT)/Filipe Palmeiro (Mini JCW Rally 3.0D) que andaram nos lugares da frente da etapa, caindo posições na fase final da etapa.

Filme do dia

Após 113 km, David Botterill perdia algum tempo. O sul-africano estava na terceira posição, a 58s do atual líder da etapa, Guillaume de Mévius. Henk Lategan estava entre os dois homens na 2ª posição, a 54s do belga. Nasser Al Attiyah estava quase 6 minutos atrás de Mévius. A situação era ainda mais complicada para Mattias Ekstrom, que rodava a mais de 8 minutos de distância. E só iria piorar…

Guillaume de Mévius e o seu copiloto Mathieu Baumel tiveram de efetuar reparações no seu carro ao fim de 113 km, o que foi um grande golpe para a dupla franco-belga, que parecia bem preparada para um bom resultado hoje.

Os problemas de Guillaume de Mévius após os 113 km beneficiaram Henk Lategan, que assumiu a liderança da etapa no controlo horário seguinte. O sul-africano liderava o seu companheiro de equipa e compatriota Guy Botterill por 12s. Ao volante de um CR7, Brian Baragwanath passou para o terceiro lugar, a 1m09s de Lategan.

Ao fim de 155 quilómetros, Henk Lategan apresentava o melhor tempo provisório com uma vantagem de 2m27s sobre Yazeed Al Rajhi, 5m30s sobre Nasser Al Attiyah e 8m27s sobre Mattias Ekstrom. Nesse contexto, o sul-africano, que liderava Al Rajhi por 21s no início da etapa, aumentava a sua vantagem para 2m48s na geral virtual, isto enquanto Nasser Al Attiyah perdia tempo para Henk Lategan e Yazeed Al Rajhi, após 200 km. Mas o piloto do Dacia Sandrider aproveitou o tempo perdido por Mattias Ekstrom para se aproximar do terceiro degrau do pódio na classificação geral virtual. Nessa fase da corrida, Al Attiyah estava a 7m45s de Ekstrom.

Após mais de uma hora de paragem devido a problemas mecânicos, Guillaume de Mévius e o seu copiloto Mathieu Baumel retomaram a etapa em direção a Riade. Antes deste contratempo, a dupla Mini estava na corrida pela vitória da etapa.

Após 200 km, Mathieu Serradori levava o seu Century CR7 à 5ª posição provisória, a 2m13s de Henk Lategan. O seu companheiro de equipa Brian Baragwanath estava ainda melhor, ocupando a terceira posição, a 1m10s do líder da etapa. Os pilotos da Century confirmam a sua presença no pelotão da frente.

Após 260 km, Henk Lategan tinha o melhor tempo provisório, liderava Yazeed Al Rajhi por quase 3m30s e Mattias Ekstrom por mais de 11 minutos. Na classificação geral virtual, Lategan passou a ter uma vantagem de 3m46s sobre Al Rajhi e 21m42s sobre Ekstrom, o que o colocava numa posição cada vez mais confortável.

Ao fim de 294 km, Nasser Al Attiyah passou para pouco mais de 6m do terceiro lugar da classificação geral virtual ocupado por Mattias Ekstrom e estava também a apanhar o sueco na especial do dia.

A menos de 100 km da meta, Yazeed Al Rajhi e Nasser Al Attiyah estavam a abrir caminho para a caravana da categoria de carros, à frente de Mattias Ekstrom e Seth Quintero e após 374 quilómetros, Mattias Ekstrom perdia quase 17m30s para Henk Lategan e mais de 7s para Nasser Al Attiyah, que passou a estar a pouco mais de 4 minutos do piloto sueco na classificação geral virtual. À frente deles, Lategan aproveitou o tempo perdido por Al Rajhi, que estava a abrir com Al Attiyah, para aumentar a sua vantagem para mais de 5 minutos na classificação geral virtual.

Enquanto Henk Lategan estava a desfrutar de um bom dia em termos de classificação geral, e a quase 80 km da meta, deu um grande golpe ao aumentar a sua vantagem para mais de 6m sobre Yazeed Al Rajhi e mais de 19m sobre Mattias Ekstrom. Lategan começou a etapa com uma vantagem de apenas 21s sobre Al Rajhi na classificação geral, esta manhã, e estava consistentemente a ganhar espaço na classificação geral virtual, com uma vantagem de 6m27s sobre o saudita e mais de 30s sobre Ekstrom.

Guy Botterill também completava 404 quilómetros e o piloto da Toyota estava a 1m17s do seu compatriota Henk Lategan, que estava perto da sua segunda vitória de etapa do ano (depois do prólogo).

Na ausência de Guerlain Chicherit e após os problemas encontrados por Guillaume de Mévius no início da manhã, João Ferreira estava a hastear a bandeira do clã X-Raid ao produzir o terceiro melhor tempo após 404 km, apenas 5 minutos atrás de Lategan, um desempenho impressionante do piloto português!

No último ponto de controlo antes da linha de chegada, as diferenças eram semelhantes às anteriores. Henk Lategan continuava a liderar, com 6m de vantagem sobre Yazeed Al Rajhi e 19m23s na frente de Mattias Ekstrom, o que fazia deste um dia muito bom para o sul-africano.

Após 442 km, João Ferreira, que tinha subido para o 3º lugar, desceu na classificação e estava agora a mais de 8m de Henk Lategan. Brian Baragwanath subiu ao terceiro lugar do pódio provisório da etapa, fazendo um 1-2-3 sul-africano a 50 km da meta.

Henk Lategan recebeu uma penalização de 2 minutos na linha de chegada da especial por excesso de velocidade, mas o sul-africano venceu, ainda assim, a tirada, o que faz com que amanhã tenha que abrir a pista com al rajhi em sexto e al Attiyah em 11º, podendo por isso ser mais difícil para o sul-africano que pode, no entanto, contar com o Toyota de Guy David Botterill, que o deverá ajudar na navegação de modo que Lategan não perca tempo demais.

Os dias passam e apesar dos contratempos de ontem, ainda assim Latam tem ainda 5m41s de avanço e mais importante que isso, a Toyota deixou os adversários mais próximos a quase meia hora.