Dakar, Etapa 8: Ekstrom ‘aperta’ Attiyah, top 5 separado por 10 minutos

Henk Lategan/Brett Cummings (Toyota Hilux GR) pensavam que tinham vencido a 8.ª etapa do Dakar, mas foram surpreendidos pela recuperação dos seus compatriotas Saood Variawa)/François Cazalet (Toyota Hilux IMT Evo).

O jovem piloto da Toyota Gazoo Racing SA começou a etapa 53 minutos depois do primeiro participante do dia e subiu na tabela de classificação a cada ponto de controlo.

Era sexto lugar após 382 km, terceiro após 414 km e segundo após 448 km, antes de finalmente conquistar a vitória por apenas 3 segundos!

Henk Lategan terminou em segundo a três segundos, como referimos, menos 26 que Mattias Ekström/Emil Bergkvist (Ford Raptor) o que aliado ao quinto lugar de Nasser Al-Attiyah/Fabian Lurquin (Dacia Sandrider), que cederam 1m16s para a frente, 47 segundos para Ekstrom, a margem entre ambos na geral ficou um pouco mais acirrada após a conclusão da etapa 8, com Nasser Al Attiyah a ter agora quatro minutos certos de avanço para Ekstrom e com Henk Lategan a assumir de novo um lugar no pódio por troca com Nani Roma/Alex Haro (Ford Raptor) com o sul-africano agora a 6m08s do líder, enquanto Roma caiu para o quarto lugar, a 9m37s’ de Al Attiyah.

A quatro dias do fim da prova, três equipas do pódio separadas por 6m08s, top 5 por 10m39s, e o mesmo top 5 com um Dacia na frente, Ford em segundo e três Ford no top 5 e ainda um Toyota no pódio. De loucos!

Com o oitavo lugar de hoje, Sébastien Loeb/Edouard Boulanger (Dacia Sandrider) ficou a 17m25s da frente e nesta fase decisiva da prova, começa a ser um atraso considerável, não pelos números, mas por ter cinco fortes equipas à sua frente.

Quanto a Joāo Ferreira/Filipe Palmeiro (Toyota Hilux IMT Evo), foram 17º mas apenas a 7m25s da frente, o que diz bem do andamento do top 20 nesta Rali Dakar. Ainda assim foi o suficiente para subir ao top 10.

FOTO Dacia Sandrider