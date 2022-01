Dakar, Etapa 8: dois Audi na frente, triunfo de Mattias Ekstrom | AutoSport

Mattias Ekstrom/Emil Bergkvist (Audi RSQ e-Tron/Team Audi Sport) venceram a sua primeira etapa num rally-raid, na frente de Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger (Audi RSQ e-Tron/Team Audi Sport), que deram um ar de sua graça. Isto num dia em que Sebastien Loeb/Fabian Lurquin(BRX Hunter/Prodrive Bahrain Raid Xtreme) recuperaram mais sete minutos a Nasser Al-Attiyah/Matthieu Baumel (Toyota Gazoo Racing) colocando a margem entre ambos na geral nos 37m58s. Continua a ser muito, mas está a diminuir consistentemente.

A equipa franco-belga permanece na ofensiva, e as coisas a continuarem desta forma, não demorará muito que al Attiyah tenha que recomeçar a arriscar, o que não tem feito nos últimos dois dias. Ninguém duvida que o piloto da Toyota tem mais para dar, a tática é boa, fazer com que os dias passem sem perder demasiado, mas a este ritmo, Loeb pode ganhar o Dakar. Espera-se reação de al Attiyah mais cedo ou mais tarde…

Os azarados de hoje são Lucio Alvarez/Armand Monleon (Toyota/Overdrive Toyota), que não passaram do Km 86.

Quem beneficia com isso são Jakub Przygonski/Timo Gottschalk (Mini/X-Raid Orlen Team) que sobem ao quarto lugar da geral, continuando a ter Orlando Terranova/Daniel Oliveras (BRX Hunter/Prodrive Bahrain Raid Xtreme) muito perto, agora a três minutos.

Sexto posto para Vladimir Vasilyev/Oleg Uperenko (BMW/VRT Team), na frente de Giniel de Villiers/Dennis Murphy (Toyota/Toyota Gazoo Racing), Sebastian Halpern/Bernardo Graue (Mini X-Raid Mini John Cooper Works Rally), Martin Prokop/Viktor Chytka (Ford Ranger/Benzina Orlen Team), Mathieu Serradori/Loic Minaudier (Century/SRT Racing) com os vencedores da etapa de hoje, Mattias Ekstrom/Emil Bergkvist (Audi RSQ e-Tron/Team Audi Sport) a subirem para o 11º lugar, na frente de Vaidotas Zala/Paulo Fiúza (Mini JCW/Teltonika Racing). Estas classificações precisam de revisão já que os rankings da ASO são sempre muito ‘anárquicos’.



