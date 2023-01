Dakar, Etapa 8: Carlos Sainz vence, Sébastien Loeb aproxima-se do pódio | AutoSport

Carlos Sainz (Audi) venceu a etapa de hoje do Dakar, batendo Sébastien Loeb (BRX) por 1m 29s com Nasser Al-Attiyah (Toyota) em terceiro a 3m40s. Vaidotas Zala/Paulo Fiúza ficaram no Top 10 e na geral destaque para o tempo que perdeu hoje Giniel De Villiers (Toyota) mais de meia hora o que permitiu a Loeb passá-lo na classificação geral.

Nasser Al-Attiyah (Toyota) tem agora 1h3m06s de avanço para Henk Lategan (Toyota) com Lucas Moraes (Toyota Overdrive) a 1h20m22s.

Sebastien Loeb (BRX) está a atacar o pódio e já só está a 32 minutos desse objetivo, que é realista face aos dois pilotos que tem à sua frente. Não tem, é grande latitude para problemas. Giniel de Villiers (Toyota) caiu para quinto mas tem 23 minutos de avanço para Romain Dumas (Rebellion Racing) com Brian Baragwanath (Century) na sétima posição. Daqui para a frente temos que deixar chegar mais concorrentes

