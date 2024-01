Dakar, Etapa 8, Carlos Sainz: “Vê-se como é fácil perder cinco ou dez minutos nesta corrida” | AutoSport

O Dakar é mesmo assim. Carlos Sainz/Lucas Cruz (Audi Sport) recuperaram hoje boa parte do tempo que tinham perdido para Sébastien Loeb no dia anterior. Um erro de navegação dos franceses foi suficiente para que Carlos Sainz recuperasse tempo e possa agora respirar um pouco melhor. Tem agora uma vantagem de quase 25 minutos sobre o francês na classificação geral. No entanto, o três vezes vencedor do Dakar ainda não acha que é suficiente para ganhar: “Acho que ainda há um longo caminho para mim e há longas etapas pela frente. Podemos ver como é fácil perder cinco ou dez minutos nesta corrida. É tão fácil, devido à navegação, furos, tudo… É muito stressante. Mas hoje foi tudo bom”.

