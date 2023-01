Dakar, Etapa 8, Camiões T5: Martin Macik vence pela quarta vez | AutoSport

Martin Macik/Frantisek Tomasek/David Svanda (W2RC Iveco Powerstar/MM Technology) somaram mais uma vitória no Dakar 2023, triunfando na etapa 8 (Al Duwadimi – Riade). Com o tempo de 4:04:28, a tripulação do Iveco levou a melhor sobre Mitchel Van Den Brink/Jarno Van De Pol/Moises Torrallardona (Iveco Powerstar/Eurol Team de Roo), que demoraram apenas mais um minuto. Os líderes da geral, Ales Loprais/Petr Pokora/Jaroslav Valtr Jr (Praga V4S DKR/Instaforex Loprais Praga) foram terceiros, com mais 3.34 minutos do que a tripulação vencedora.

O filme da etapa

Macík começou forte e foi o mais rápido nos primeiros quilómetros. Janus Van Kasteren/Darek Rodewald/Marcel Snijders (Iveco Powestar/Boss Machinery Team de Rooy Iveco), perderam quase 17 minutos para Macík ao km 90, enquanto van den Brink e mantinha-se a menos de dois minutos do líder, com Loprais em terceiro lugar. Esta tripla foi se mantendo na frente, mas ao quilómetro 247 era Van Den Brink na frente com menos de 30 segundos de vantagem. Mas no final da etapa Macík, regressou ao topo da classificação e conseguiu ganhar uma margem mínima para Van den Brink, garantindo o quarto triunfo.

Nas contas da geral, Loprais tem 16 minutos de vantagem para Martin Van den Brink / Erik Kofman / Rijk Mouw (Iveco Powestar / Eurol Team De Rooy Iveco) e Janus Van Kasteren a manter a terceira posição. Janus van Kasteren perdeu hoje quase 20 minutos, colocando Martin Macík a 47 segundos do terceiro lugar geral.