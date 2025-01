Dakar, Etapa 8, Alexandre Pinto vence e lidera Rookie Challenge

“Desde o dia de descanso temos vindo a adotar um ritmo conservador para levar o carro até ao final do Dakar e, se possível levar daqui o melhor resultado. Como sempre dissemos, queremos terminar e acumular o máximo de experiência possível. Lideramos o Campeonato do Mundo, lideramos entre os rookies, e estamos em quarto entre os SSV. O que temos de fazer é gerir a corrida até ao fim e ver o que vai acontecer. Ainda há muita prova pela frente. Em jeito de retrospetiva dos dias que se seguiram ao dia de descanso, tivemos a sexta etapa que foi muito longa para nós. Tivemos um furo e de mudar uma transmissão durante a especial. Fizemos cerca de 150 km já de noite para terminar a etapa. A de ontem foi igual. Também foi muito extensa, mas hoje já foi mais tranquilo”, salienta Alexandre Pinto.

A dupla do Old Friends Rally Team gastou hoje 5h55m28s a percorrer os 487 km cronometrados da etapa que ligou Al Duwadimi a Riyadh.

Mais uma etapa e mais uma vitória. Apesar da toada mais conservadora a jovem dupla estreante no Dakar Rally, Alexandre Pinto e Bernardo Oliveira, voltou hoje a registar mais um triunfo desta feita no FIA Rookie Challenge que a equipa passou a liderar desde ontem de forma absoluta a par da classificação SSV do Campeonato do Mundo de Rally Raid, onde hoje somou mais três pontos reforçando as respetivas lideranças (pilotos e navegadores).

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros