Dakar, Etapa 7: Zala/Fiúza vencem etapa dos Camiões e fazem história
Os pilotos que mudam para as quatro rodas não são exatamente raros. Stéphane Peterhansel é o arquétipo, mas Nani Roma não fica muito atrás, com muitas vitórias em ambas as categorias. ‘Chaleco’ López também acumulou vitórias em etapas de mota antes de continuar a caçada em SSV e Challenger.
No entanto, os recém-chegados à categoria de camiões são poucos e raros. Vaidotas Žala esteve perto do top 10 muitas vezes ao longo das suas nove primeiras participações no Dakar. Ele também conquistou a primeira especial realizada em solo saudita em 2020, batendo Peterhansel, Sainz e Al Attiyah!
No ano passado, trocou o carro por um camião, terminando num respeitável quinto lugar na classificação geral. Hoje, tornou-se o primeiro piloto a conquistar vitórias em etapas nas duas categorias. Este sucesso catapultou-o para o terceiro lugar na classificação geral, ultrapassando Aleš Loprais e ficando a 33 minutos do líder, Mitchel van den Brink.
Vaidotas Zala / Paulo Fiuza / Max Van Grol (Iveco Powerstar) venceram a etapa de hoje e fizeram história no Dakar. Ales Loprais / David Kripal / Jiri Stross (Iveco Powerstar) foram segundos a 1m23s, enquanto Martin Macik / Frantisek Tomasek / David Svanda (Mm Technology Iveco Dakar Evo4) terminaram em terceiro lugar, ficando a menos de 5 minutos do vencedor da etapa, Vaidotas Zala.
Mitchel van den Brink perdeu 13 minutos, o que colocou Macík a 28m45s do holandês na classificação geral.
Com este resultado, Zala e Fiúza conseguiram um duplo golpe, conquistando a vitória na etapa e subindo para terceiro na classificação geral (+33m02s), tendo trocado de posição com Ales Loprais, agora a 34m16s da liderança.
FOTO Facebook Vaidotas Žala – Nørdis Team
