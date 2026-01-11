Dakar, Etapa 7: Zala e Fiúza de volta ao pódio nos Camiões

Hoje, Portugal voltou a ter uma equipa no pódio da sua classe no Dakar: Vaidotas Zala / Paulo Fiuza / Max Van Grol (Iveco Powerstar/Zala Team De Rooy) ascenderam ao terceiro lugar depois de terem vencido a etapa.

Portugal mantém as mesmas cinco equipas no top 10, cinco delas ganharam posições, quatro mantiveram a posição e duas perderam lugares.

João Monteiro / Nuno Morais (BRP Can-Am Maverick R/Can-Am Factory Team) continuam a aproximar-se do pódio, são quartos e já estão a apenas a 1m11s.

Na mesma categoria, os SSV, Gonçalo Guerreiro / Maykel Justo (Polaris RZR Pro R/Loeb Fraymedia Motorsport) rodam vinte minutos mais atrás, do seu compatriota.

João Dias / Daniel Jordão (Polaris RZR Pro R Sport/Santag Racing) são oitavos, e hoje recuperaram mais de dois minutos aos sétimos classificados, Pedro Goncalves / Hugo Magalhães (Taurus T3 Max/BBR Motorsport) são nonos e estão a seis minutos da oitava posição, Rui Carneiro / Fausto Mota (MMP T3 Rally Raid/G Rally Team) são 11º a dois minutos do top 10.

Joao Ferreira / Filipe Palmeiro (Toyota Hilux IMT Evo/Toyota Gazoo Racing SA) foram segundos na etapa de hoje e são 11º da geral a dois minutos e meio do top 10.

Depois dos graves problemas que tiveram Alexandre Pinto / Bernardo Oliveira (Polaris Rzr Pro R Sport/Old Friends Rally Team) foram hoje nonos na etapa, são 17º da classe, e Hélder Rodrigues / Gonçalo Reis (Polaris RZR Pro R Sport/Santag Racing) são 33º da classe. Por fim, Bruno Martins / Eurico Adão (Polaris RZR Pro R Sport/Santag Racing 35) e Maria Gameiro / Rosa Romero Mini Jcw Rally 3.0d/X-Raid Mini Jcw) são, respetivamente 35º e 39º das suas classes. Veja a tabela em baixo com a evolução das provas.