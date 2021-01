Dakar, Etapa 7: Yazeed Al Rajhi vence. Peterhansel distancia-se de Al-Attiyah

Yazeed Al Rajhi/Dirk Von Zitzewitz (Toyota Hilux) venceram a sétima etapa do Rally Dakar. Esta é a primeira vitória do piloto saudita em casa, depois de ter sido o primeiro saudita a vencer uma etapa no Rally Dakar, em 2015.

A dupla da Toyota terminou na frente de Stéphane Peterhansel/Edourd Boulanger (Mini Buggy) por 48s. Terceira posição nesta etapa para Carlos Sainz/Lucas Cruz (Mini Buggy), a 1:15s da dupla vencedora.

Nasser Al-Attiyah/Matthieu Baumel (Toyota Hilux) terminaram esta etapa na quarta posição, perdendo assim tempo para os líderes da geral. A dupla da Toyota ficou na frente de Jakob Przygonski (Toyota Hilux), que completou os cinco primeiros nesta sétima etapa.

Na geral, Stéphane Peterhansel/Edourd Boulanger (Mini Buggy) conseguiram ganhar tempo a Nasser Al-Attiyah/Matthieu Baumel (Toyota Hilux). A diferença entre os dois primeiros classificados está em 7:53s, vantagem para Peterhansel. Já Carlos Sainz continua a mais de 40 minutos do seu companheiro de equipa, na terceira posição.

