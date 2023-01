Dakar Etapa 7: Triunfo de Yazeed Al Rajhi, 2º lugar português… | AutoSport

Yazeed Al Rajhi/Dirk Von Zitzewitz (Toyota Overdrive) venceram a sétima etapa do Dakar, com um portugês em segundo lugar: Vaidotas Zala e Paulo Fiuza (BRX Hunter/Teltonika Racing) foram segundos a 8m54’s com Guerlain Chicherit/Alex Winocq (BRX Hunter GCK Motorsport) em terceiro a 10m15s.

Sem Stéphane Peterhansel e Carlos Sainz, Mattias Ekström era o único Audi que poderia obter uma classificação ‘decente’, mas hoje parou ao Km 196 com problemas mecânicos. Se no ano passado, a Adu deixou boa impressão em termos de velocidade, com péssimos resultados finais, este ano a ‘fatura’ parece que vai ser ainda bem pior…

Lá na frente, Nasser Al-Attiyah/Mathieu Baumel (Toyota Gazoo Racing) lideram com cerca de uma hora de avanço para Henk Lategan/Brett Cummings (Toyota Gazoo Racing), com o surpreendente Lucas Moraes/Timo Gottschalk (Toyota Overdrive) em terceiro a 1h11m24s da frente. Quarto posto para Giniel De Villiers/Dennis Murphy (Toyota Gazoo Racing) a 1h36m47s do seu colega de equipa, com Sebastien Loeb/Fabian Lurquin (BRX Hunter/Bahrain Raid Xtreme) a serem os primeiros nao Toyota na classificação geral, a 1h54m17s. Romain Dumas/Max Delfino (Toyota Rebellion Racing) são sextos a 2h12m30s, com Brian Baragwanath/Leonard Cremer (Century Racing Factory Team) em sétimo a 2h14m40s. A fechar o top 10 estão Martin Prokop/Viktor Chytka (Orlen Benzina Team), Wei Han/Ma Li (Hanwei Motorsport Team), Lionel Baud/Rémi Boulanger (Toyota Overdrive Racing). Quem diria, um Top 10 destes ainda bem antes do meio da prova…

Classificação Online – CLIQUE AQUI