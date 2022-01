Dakar, Etapa 7, SSV T3: Problemas de Sebastian Eriksson deixam Chaleco Lopez só na frente | AutoSport

Seth Quintero pode ser o melhor quando se trata de vitórias em etapas, mas há muito está fora da luta pelo melhor lugar da classificação geral devido à quebra de um diferencial na segunda etapa. Por outro lado, ‘Chaleco’ López, mantém uma grande consistência e apesar do quarto lugar na etapa de hoje, poderá ter hoje tornado muito mais provável o seu triunfo nesta prova, já que o piloto mais cotado da South Racing beneficiou enormemente dos problemas mecânicos sentidos no Can Am Maverick XE de Sebastian Eriksson, que permitiu a passagem da margem que separava o líder da corrida e o segundo classificado, de 23m09s para 1h24m05s. E com isto a corrida, que estava tão equilibrada pode ter ficado resolvida, se é que no Dakar algo pode ficar resolvido antes da meta.

Cristina Gutiérrez, terceira classificada na etapa e na geral, ganhou nove minutos a Chaleco Lopez, mas continua a 2h12m.

Na geral seguem-se Fernando Alvarez (South Racing Can-Am) 26 minutos mais atrás a 2h 38m19s do líder, no quinto posto Santiago Navarro (FN Speed Team) duas horas mais atrás a 4h31m52s e no sexto posto Pavel Lebedev (MSK Rally Team) a 4h56m04s da frente.

Classificação geral – CLIQUE AQUI