Dakar, Etapa 7: Sébastien Loeb vence, mas Nasser al Attiyah tem 44m59s de avanço | AutoSport

Sebastien Loeb/Fabian Lurquin(BRX Hunter/Prodrive Bahrain Raid Xtreme) venceram a etapa 7 do Dakar, batendo Nasser Al-Attiyah/Matthieu Baumel (Toyota Gazoo Racing) por 5m26s, com Carlos Sainz/Lucas Cruz (Audi RSQ e-Tron/Team Audi Sport) em terceiro a 7m43s na frente de Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger (Audi RSQ e-Tron/Team Audi Sport) e Yazeed Al Rajhi/Michael Orr (Toyota/Overdrive Toyota), que cederam respetivamente 9m40s e 10m03s.

Desta forma, na classificação geral, al Attiyah vê a diferença cortada um pouco, com al Rajhi a perder o segundo lugar para Sébastien Loeb, com o francês agora a 44m59s de al Attiya e 8m30s na frente de Al Rajhi.

O grande perdedor de hoje é Giniel de Villiers, que teve problemas, ficou parado na pista e cedeu muito tempo. No quarto lugar da geral estão agora Lucio Alvarez/Armand Monleon (Toyota/Overdrive Toyota), um grande resultado provisório para o argentino.

Quinze minutos mais atrás estão Jakub Przygonski/Timo Gottschalk (Mini/X-Raid Orlen Team) que também sobem uma posição na geral, o mesmo sucedendo com Orlando Terranova/Daniel Oliveras (BRX Hunter/Prodrive Bahrain Raid Xtreme) e todos os que estava atrás do sul africano da Toyota Gazoo Racing.

Vladimir Vasilyev/Oleg Uperenko (BMW/VRT Team) são sétimos na frente de Martin Prokop/Viktor Chytka (Ford Ranger/Benzina Orlen Team) com Sebastian Halpern/Bernardo Graue (Mini X-Raid Mini John Cooper Works Rally) logo a seguir e a fechar o top 10,

Vaidotas Zala/Paulo Fiúza (Mini JCW/Teltonika Racing), que chegam assim ao tão alemejado Top 10, ainda que tenham Mathieu Serradori/Loic Minaudier (Century/SRT Racing) a cerca de seis minutos.

