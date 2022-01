Dakar, Etapa 7: Rui Oliveira e Fausto Mota no 17º lugar | AutoSport

Rui Oliveira e Fausto Mota (Can-Am/CRN Competition Team) arrancaram para a segunda semana no Dakar com o maior salto de sempre em termos de classificação neste Dakar. Chegaram ao dia de descanso na 21ª posição da classificação geral e no primeiro dia após o merecido descanso, apesar do 32º lugar na etapa lograram subir para o 17º lugar da geral, já que houve várias equipas a atrasarem-se neste especial.

A dupla tem vindo a fazer uma prova muito consistente, no final da etapa 2 eram 20º da geral, no dia seguinte caíram uma posição, que recuperaram com ‘juros’ no dia seguinte. Na etapa 5 subiram para o 18º. O dia antes do descanso, corre-lhes menos bem e caíram para o 21º lugar mas no fim da etapa sete saltaram para o 17º lugar da geral.