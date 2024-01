Dakar, Etapa 7, Ricardo Porém: “começar a semana a subir na classificação são ótimas notícias” | AutoSport

A segunda semana de Dakar começou da melhor forma para o piloto leiriense, Ricardo Porém. Navegado pelo argentino Augusto Sanz, o antigo campeão nacional de todo-o-terreno subiu na classificação geral, aproveitando da melhor forma as desqualificações de dois adversários que seguiam à sua frente, e cumprindo uma etapa isenta de problemas que o fez subir mais uma posição.

Assim sendo, é agora sexto na tabela classificativa dos veículos Challenger, após uma tirada que uniu a capital da Arábia Saudita, Riade, a Al Duwadimi, que contou com 873 km, 483 km dos quais cronometrados. Recorde-se que Ricardo Porém partia para esta aventura com expectativas de terminar no Top 5, expectativas essas que se complicaram após a perda de mais de uma hora na primeira etapa deste Dakar: “Começar a semana a subir na classificação geral são ótimas notícias.

Nestas provas as regras são muito exigentes e, infelizmente para os nossos adversários, mas felizmente para nós, conseguimos uma subida de dois lugares na classificação em virtude de uma desqualificação.

Estamos naturalmente longe da frente da corrida, mas também estamos a optar por manter uma toada mais conservadora e segura que hoje deu frutos e permitiu que subíssemos mais um lugar. Por agora a estratégia está a resultar e acreditamos que estamos ainda mais do que a tempo para atingir o objetivo a que nos propusemos para este Dakar”, afirmou confiante o piloto de Leiria.

A oitava etapa do Dakar, ligará amanhã Al Duwadimi a Ha il, numa tirada desafiante para os pilotos, que enfrentarão 458km de especial e 220 de ligações