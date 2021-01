Dakar, Etapa 7: Peterhansel 5m na frente de al Attiyah e Sainz

A 7ª etapa, que liga Hai’l a Sakaka é primeira parte da etapa maratona que terminará no final de amanhã com a 8ª etapa na cidade de Neom, já bem no norte da Arábia Saudita. Mais uma etapa longa, com 453 km de especial cronometrada que termina com mais 65 km de ligação até ao bivouac em Sakaka onde só poderão entrar pilotos e navegadores.

Carlos Sainz encontra-se em terceiro na classificação geral, 40 minutos atrás do seu companheiro de equipa, mas com muitas secções pedregosas no menu de hoje, o espanhol tenta aproveitar algum deslize dos adversários, mas a a verdade é que Stéphane Peterhansel, depois de ter começado mais lento, atrás dos seus dois adversários, reagiu e já passou para a frente da etapa, com Yazeed Al-Rajhi em segundo, mas Nasser Al-Attiyah e Carlos Sainz já a mais de cinco minutos.

Sébastien Loeb e Daniel Elena, chegaram ao bivouac em Ha’il durante a noite de sexta para sábado. A tripulação do BRX demorou muito tempo a reparar a suspensão do seu BRX e agora estão no 44º lugar a mais de 11h42m da frente. Ainda não será desta que Loeb vai ganhar o Dakar!

Bem diferentes estão a correr as coisas para o seu colega de equipa, Nani Roma. Experiente, andou devagar na primeira semana e foi esperando que os mais rápidos, incluindo Loeb, baqueassem à sua frente. É quinto da geral a pouco mais de hora e meia da frente, atrás de dois Mini e dois Toyota. O catalão está satisfeito com o seu desempenho na semana de abertura, salientando a progressão contínua do seu BRX.