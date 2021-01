Dakar, Etapa 7: Os portugueses hoje: Filipe Palmeiro à porta do top 10

Ricardo Porém/Jorge Monteiro (Borgward) subiram hoje mais uma posição na geral, depois de terem feito o 24º tempo: “A primeira parte da Etapa maratona do Dakar está concluída. No início da especial deste domingo, tivemos de parar, uma vez que tivemos um alerta no painel do Borgward que sinalizava problemas no diferencial traseiro. Ainda assim, seguimos na etapa sem problemas de maior, conseguindo inclusivamente recuperar mais uma posição à Geral, onde ocupamos o 23.º lugar, depois do 24.º lugar alcançado na etapa de hoje. O Jorge e eu, vamos agora rever a mecânica do carro, uma vez que uma das características desta etapa maratona é não termos o suporte da Weverssport”.

Beneditkas Vanagas/Filipe Palmeiro (Toyota Hilux) estão à porta do top 10, já que hoje foram 17º e com isso subiram de 13º para o 11º lugar da geral dos autos.

Como se sabe, Vaidotas Zala e Paulo Fiúza (Mini JCW Rally) já ficaram pelo caminho antes do dia de descanso, e Gintas Petrus/José Marques (Optimus Chevrolet) tiveram novo dia positivo, já que subiram mais duas posições na geral, do 35º para o 33º lugar.

Nos SSV, Lourenço Rosa/Joaquim Dias (Can Am) ganharam uma posição na geral dos T4, isto depois de terem sido 10º classificados na etapa, sendo agora 12º dos SSV.

Rui Carneiro e Filipe Serra (MMP Can Am) foram hoje 19º na tirada e deram um enorme salto na classificação, do 37º para o 24º lugar.