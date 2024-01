Dakar, Etapa 7, Mitchell Guthrie: “a minha embraiagem também foi verificada ontem” | AutoSport

A desqualificação dos Goczał jogou claramente a favor de Mitchell Guthrie. O piloto norte-americano venceu a etapa 7 e manteve a liderança geral à frente de Cristina Gutiérrez, segunda, mas agora a mais de meia hora do piloto da Taurus: “Foi um bom dia da Dakar. Estou muito contente com a forma como correu. Muita navegação, como diziam no briefing, e estivemos em cima do acontecimento. Algumas vezes, fizemos alguns círculos, mas, no geral, foi bom. Cheguei à frente dos T3 e fiquei por lá, não tive problemas durante todo o dia.

Foi bom ter ar limpo à nossa frente para que eu e o Kellon pudéssemos finalmente ter algum tempo para navegar… e hoje não houve pó. Foi muito bom e estou contente por ter chegado ao fim.

Não me preocupei com a embraiagem. Não sei se muita gente sabe, mas a minha embraiagem foi verificada ontem. Verificaram todos os nossos carros. Fico feliz por estar a cumprir as regras e não ter problemas. É uma chatice para eles, de certeza, e foi uma corrida fantástica com o Eryk (Goczal), por isso é uma chatice, de certeza, mas… estou contente por saber que o nosso carro está em condições”, disse.