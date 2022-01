Dakar, Etapa 7: Miguel Barbosa: “está sempre a acontecer algo que nos atrasa“ | AutoSport

Cumprido que foi o dia de descanso em Riyadh, capital da Arábia Saudita, onde a Toyota Hilux T1 Overdrive foi integralmente revista, Miguel Barbosa e Pedro Velosa enfrentaram hoje uma etapa longa que acabou por ser mostrar complicada devido aos sucessivos percalços que impediram a dupla do BP Ultimate Vodafone Team de conseguir obter um resultado de acordo com o andamento que está ao seu alcance. Mantiveram, contudo, a sua posição na classificação geral.

“Mais um dia difícil. Partimos de novo muito lá para trás. Furámos logo ao km 7. Muita pedra nessa zona e muitos pilotos a furarem. Na neutralização estivemos a ver a transmissão porque tínhamos ouvido um barulho no início da especial, mas não encontrámos nada de anormal. Infelizmente a seguir ao Km 200 acabou por partir e tivemos de a substituir. Depois voltámos a ter um furo. Foi mais um dia todo no pó dos concorrentes que partiram à nossa frente e também com muito fesh fesh. Com tudo isto terminámos o setor seletivo já de noite”, refere o piloto do BP Ultimate Vodafone Team que acrescenta:

“Continuamos a resistir, mas hoje poderíamos ter conseguido um pouco melhor. Entrámos com uma toada calma, defensiva para tentar melhorar a nossa posição. Mas está sempre a acontecer algo que nos atrasa “.

A oitava etapa do 44º Rali Dakar realiza-se amanhã entre Al Dawadimi e Wadi Ad-Dawasir e conta com um setor seletivo de 395 km. As longas ligações e o menu cheio de areia tornam esta jornada ao sul da Arábia Saudita uma daquelas etapas que se prolongam indefinidamente. Os primeiros 200 quilómetros da especial estarão repletos de areia e dunas.