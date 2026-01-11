Dakar, Etapa 7: Mattias Ekström vence e ‘pressiona’ al Attiyah, João Ferreira segundo

Mattias Ekström/Emil Bergkvist (Ford Raptor) venceram a etapa de hoje, 4m27s na frente de Joāo Ferreira/Filipe Palmeiro (Toyota Hilux IMT Evo) com Mitch Guthrie/Kellon Walch (Ford Raptor) em terceiro a 4m55s.

Mais atrás, Nasser Al-Attiyah/Fabian Lurquin (Dacia Sandrider) foram décimos mais de um minuto na frente de Henk Lategan/Brett Cummings (Toyota Hilux GR) que foram apenas 12º e perderam ainda mais distância para a frente da corrida, com bastante tempo cedido na fase final da etapa, pois vinham nos lugares da frente.

Desta forma, na geral, o grande vencedor do dia foi Mattias Ekström, que ascendeu ao segundo lugar, agora apenas a 4m47s de al Attiyah. Henk Lategan cai para terceiro a 7m21s do líder, quando estava a 5m10s, com Nani Roma/Alex Haro (Ford Raptor) a recuperar um pouco mais de terreno e a ficar agora a 8m25s da frente, quando estava a 9m13. Portanto, quatro pilotos cabem agora em menos tempos do que separava os três homens do pódio no final da etapa 6. O que estava equilibrado, está ainda mais…

Contudo, os Comissários da FIA anunciaram que a penalização de 1m10s aplicada a Nani Roma na etapa 5 tinha sido anulada. Agora, ela também foi deduzida dos tempos registados no Race Center, colocando o espanhol em terceiro lugar na classificação geral, a 7m15s de Nasser Al Attiyah, em detrimento de Henk Lategan. Os quatro da frente, ficam desta forma:

Nasser Al-Attiyah (/Fabian Lurquin () Dacia Sandriderm 28h10m15s Mattias Ekström/Emil Bergkvist (SWE) Ford Raptor, a 4m47s Joan Roma/Alex Haro (ESP) Ford Raptor, a 7m15s Henk Lategan/Brett Cummings (Toyota Hilux GR), a 7m21s

Com a ascensão de Ekstrom, Carlos Sainz/Lucas Cruz (Ford Raptor) caiu uma posição na geral, para quinto, embora esteja hoje mais peto do líder do que estava.

Sébastien Loeb/Edouard Boulanger (Dacia Sandrider) mantiveram o sexto lugar, mas também estão mais perto da frente, agora a 15m39s, recuperando dois minutos para o líder.

Ontem, o top 6, aqueles que se pensa poder dali sair o vencedor da prova – estavam ontem separados por 17m36s e hoje estão com uma margem de 15m39s.

Com o segundo João Ferreira/Filipe Palmeiro (Toyota Hilux IMT Evo) subiram do 12º ao 11º lugar e estão agora a três minutos e meio do top 10.

Filme do dia

A etapa desta manhã do Dakar 2026 ficou marcada por uma intensa luta ao cronómetro entre Henk Lategan, Mattias Ekström e Nasser Al‑Attiyah, com várias inversões de liderança virtual ao longo dos 417 km cronometrados. Entre o quilómetro 107 e o 375, Lategan chegou a colocar o campeão qatari sob enorme pressão, reduzindo a diferença na geral para apenas três segundos antes de um desfecho dramático nos quilómetros finais. No fecho do dia, Al‑Attiyah manteve o comando do rali, Ekström subiu ao 2.º lugar da geral, a 4m47s, e João Ferreira assinou um brilhante 2.º posto na etapa.

Lategan domina, mas quebra nos quilómetros finais

O sul‑africano da Toyota começou a fazer a diferença a partir do km 107, ganhando três minutos a Al‑Attiyah e reduzindo a vantagem do líder para 1m25s ao km 155. No km 178 já só 1m01s separava os dois na geral virtual, com Lategan a liderar a etapa e a impor um ritmo de ataque total.

A ofensiva prosseguiu: ao km 233, a diferença para a liderança do Dakar era de apenas 12 segundos e, ao km 339, o sul‑africano estava a somente três segundos de desalojar Al‑Attiyah do topo. No km 375 consumou‑se a reviravolta, com Lategan a assumir virtualmente o comando do rali com dois minutos de margem. No entanto, tudo ruiu na parte final: um problema nos derradeiros quilómetros fez‑lhe perder 8m35s para Ekström, caindo para fora da luta imediata pela liderança e devolvendo o controlo da geral a Al‑Attiyah.

Ekström ganha etapa e sobe a segundo da geral

Mattias Ekström, em Ford Raptor, foi gerindo a etapa à espreita dos erros dos rivais. Depois de se colocar em 2.º provisório logo aos 30 km, a um segundo de Serradori, manteve‑se sempre perto do topo. Ao km 295 já pressionava Lategan, a 27 segundos da liderança da especial, e, embora tenha perdido algum tempo ao km 375, beneficiou do colapso final do sul‑africano para garantir a vitória na etapa.

Com o triunfo, Ekström saltou para o 2.º lugar da classificação geral, fechando o dia a 4m47s de Al‑Attiyah, que conseguiu “estancar a hemorragia” na parte final e terminou a especial com 36 segundos de almofada antes de Lategan tombar nos últimos quilómetros.

João Ferreira brilha com 2.º lugar na Etapa

João Ferreira voltou a ser uma das figuras em destaque. O português entrou cedo na luta pelos lugares cimeiros, subindo a 3.º aos 30 km e a 2.º na passagem pelo km 58. Já ao km 233 assumiu mesmo o melhor tempo provisório, antes da chegada de Lategan, e manteve‑se no grupo da frente até final. A gestão sólida na parte decisiva permitiu‑lhe terminar a etapa num excelente 2.º lugar, a 4m27s de Ekström, batendo concorrentes diretos como Toby Price, que discutiu com o piloto luso o último lugar do pódio da especial.

Al‑Attiyah mantém o Dakar sob controlo

Apesar de ter visto a vantagem encolher perigosamente ao longo do dia, Nasser Al‑Attiyah conseguiu reagir na fase final da especial. Ao km 295 já tinha voltado a ampliar a margem para 36 segundos e, depois do infortúnio de Lategan, terminou a etapa ainda como líder do Dakar. No balanço do dia, o qatari “salvou” a liderança perante o ataque da Toyota e viu Ekström assumir agora o papel de principal perseguidor na luta pelo triunfo final.

FOTO Ford Racing