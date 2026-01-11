Dakar, Etapa 7, Maria Luís Gameiro enfrenta dificuldades: “dia muito duro”

A piloto portuguesa Maria Luís Gameiro completou a Etapa 7 do Rali Dakar 2026 com o 59.º tempo na categoria Ultimate, num dia severamente condicionado por problemas mecânicos. Uma avaria na caixa de velocidades resultou numa perda de tempo significativa e colocou em risco o regresso ao bivouac. Com este contratempo, Maria Luís desceu do 35.º para o 39.º lugar na classificação geral dos Ultimate, mas mantém o foco em gerir o que resta da prova e alcançar o final deste Dakar exigente.

Após uma primeira semana em clara trajetória ascendente, a piloto portuguesa foi penalizada por problemas mecânicos na caixa de velocidades do seu MINI JCW T1+, uma limitação que se manifestou precocemente na etapa e complicou sobremaneira a tarefa da tripulação do MINI da X-Raid.

Na classificação geral, o revés fez-se sentir. Depois de ter iniciado o dia no 35.º lugar, Maria Luís desce agora para o 39.º posto entre os Ultimate, vendo momentaneamente interrompida a recuperação que vinha a operar desde o início da semana. Ainda assim, num Dakar tão exigente, manter o MINI em prova e limitar os danos num dia problemático é, por si só, um exercício de resiliência impressionante.

Após um dia extenuante, Maria Luís Gameiro demonstrou o seu habitual otimismo no final da Etapa 7. “Enfrentámos mais um dia muito duro. Tivemos um problema com a caixa de velocidades, que se revelou por volta do quilómetro 30. Começámos por ficar sem marcha-atrás numa duna e estivemos mais de meia hora à espera de ajuda. Daí para a frente, tivemos sempre de andar com muito cuidado. As luzes de aviso do diferencial acendiam-se cada vez que exigíamos um pouco mais de força ao nosso MINI, com as temperaturas sempre muito altas. Portanto, acabámos por ter de fazer os restantes 400 km sempre a gerir, com um andamento muito contido, com cuidados redobrados”, relatou a piloto.

A jornada reservaria ainda mais um contratempo. “Já na zona de chegada, quando parei o carro, ficámos também sem a primeira velocidade. Foi preciso perder mais algum tempo e recorrer, mais uma vez, à ajuda de outros concorrentes. Fomos empurradas para conseguir pôr o carro a mexer e vir o mais rapidamente possível para o bivouac para evitar penalizações”, acrescentou Maria Luís, evidenciando a sua determinação em continuar a aventura.