Dakar, Etapa 7: Luís Portela Morais sobe ao 8º lugar nos SSV | AutoSport

Depois do dia descanso, Luís Portela Morais manteve o bom desempenho que tem tido no Rali Dakar, tendo hoje averbado o 7º lugar na sétima etapa. Acompanhado por David Megre, o piloto do BP Ultimate SSV Team conseguiu subir mais um lugar, ascendendo à 8ª posição da classificação geral SSV, mantendo-se como o melhor português nesta edição da mais dura competição de todo-o-terreno do mundo.

“Foi uma etapa dura, mas correu-nos bastante bem. O carro foi impecavelmente revisto no dia de descanso e conseguimos entrar muito bem nos primeiros quilómetros. Onde tem dunas e é mais lento nós conseguimos andar ao ritmo dos da frente, mas depois perdemos muito nas partes rápidas quando os camiões nos começam a passar e chegamos a ter mesmo de parar porque com o pó que eles levantam não se vê nada. O que interessa é que estamos no final de mais uma etapa, sem qualquer problema e com o carro impecável. Era importante acabar bem e numa boa classificação porque amanhã vamos ter uma etapa muito longa que vai ter muitas dunas. Quanto mais à frente pudéssemos arrancar melhor. Estamos felizmente a cumprir os nossos objetivos e por isso estamos muito satisfeitos”, explica Luís Portela Morais.

A oitava etapa do 44º Rali Dakar realiza-se amanhã entre Al Dawadimi e Wadi Ad-Dawasir e conta com um setor seletivo de 395 km. As longas ligações e o menu cheio de areia tornam esta jornada ao sul da Arábia Saudita uma daquelas etapas que se prolongam indefinidamente. Os primeiros 200 quilómetros da especial estarão repletos de areia e dunas.