Dakar, Etapa 7, Lucas Moraes: “Ainda acredito na vitória…” | AutoSport

Lucas Moraes/Armand Monleon (Toyota Gazoo Racing) chegaram hoje ao terceiro lugar da classificação geral, precisamente o mesmo em que terminaram no ano passado. Hoje, o brasileiro foi segundo na especial a 7m06s de Sébastien Loeb. Contudo, apesar de Lucas Moraes estar a mais de uma hora de Carlos Sainz, ainda acredita que pode ganhar o Dakar. E pode. Pois os dois da frente, Sainz e Loeb estão separados por cada vez menos tempo e vão ter que ‘dar ao pedal’, expondo-se a problemas. Logo atrás, independentemente da distância horária, Lucas Moraes pode dar-se ao luxo de esperar pacientemente. Se ficar onde está, já é muito bom: “Foi muito, muito difícil, especialmente porque fomos o terceiro carro na estrada durante quase toda a etapa. Basicamente, sem linhas, é muito difícil passar pelas pedras porque, quando se houver mais carros à frente, forma-se uma trajetória mais limpa. Só tivemos um furo, talvez a 50 km do fim, e decidimos continuar e terminar na jante. Peço desculpa à equipa por isso, mas acho que valeu a pena. Portanto, aqui estamos nós, sete etapas depois, numa boa posição. O objetivo é lutar pelo pódio e, quem sabe, ainda acredito na vitória. Faltam cinco etapas e temos de continuar a lutar. Vamos continuar a esforçar-nos”.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)-Desconto nos combustíveis Shell-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI