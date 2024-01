Dakar, Etapa 7: Loeb sobe a 2º e recupera mais de 10 minutos a Carlos Sainz | AutoSport

Apesar de abrirem a estrada hoje, Sebastien Loeb/Fabian Lurquin (BRX Prodrive) atacaram forte, beneficiaram dos problemas de Mattias Ekström para subir ao segundo lugar da geral, mas recuperaram 33% da margem que os separa do líder Carlos Sainz, ficando agora a 19m00s do espanhol, isto quando faltam ainda cinco etapas para o final do Dakar: “Fizemos uma boa etapa. Não houve grandes erros. A navegação foi muito complicada. Éramos o primeiro carro, por isso… Tivemos de fazer a linha, mas às vezes é melhor, porque estávamos muito concentrados no nosso trabalho e eu estava a esforçar-me muito, tentando ser muito conscientes nas partes de navegação complicadas, mas fizemo-lo muito bem”, disse Loeb no final numa tirada que lhe correu bem. Como já se sabia, se a questão fosse só velocidade, acredita-se que iria dar a volta ao texto face a Carlos Sainz. Mas o Dakar é muito mais do que isso, portanto, vamos ver…