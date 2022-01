Dakar, Etapa 7: Liderança de Dmitry Sotnikov cai para metade | AutoSport

A. Shibalov (Kamaz-Master) venceu a etapa de hoje dos Camiões, 1m37s na frente de E. Nikolaev (Kamaz-Master) com o Iveco de M. Van Den Brink (Mammoet Rallysport Team De Rooy Iveco) na terceira posição a 4m25s. Quarto posto para A. Karginov (Kamaz-Master) a 6:39 com D. Sotnikov (Kamaz-Master) logo a seguir a 6:52.

Desta forma, na frente da corrida nada muda até ao terceiro lugar, ainda que o líder Sotnikov, tenha visto a sua vantagem reduzir-se de 10m29s para 5m14s.

Shibalov também ficou um pouco mais perto da frente, agora a 31m25s. O quarto posto é que muda de mãos, já que o Iveco de Janus Van Kasteren atrasou-se nesta etapa e a poucos quilómetros de final da tirada estava a perder cerca de 40 minutos pelo que o novo quarto classificado é ales Loprais, que estava apenas dois minutos atrás no dia de descanso.

